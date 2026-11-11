Dia Nacional da Parentalidade vai a sanção presidencial

O Dia Nacional da Parentalidade, a ser comemorado em 1º de junho, foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura (CE) nesta nesta quarta-feira (11). O objetivo é valorizar e promover o papel fundamental de pais, mães e responsáveis no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. O projeto que cria a data comemorativa recebeu parecer favorável do senador Flávio Arns (PSB-PR) e, se não houver recurso para votação em Plenário, seguirá para sanção do Presidente da República.

Da deputada federal Laura Carneiro (PSD), o PL 3.633/2025 estabelece um marco no calendário brasileiro, alinhado ao Global Day of Parents, celebrado em 1º de junho, conforme proclamado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

No seu relatório, Arns afirma que a parentalidade vai além dos laços de sangue e inclui o cuidado e os vínculos afetivos de quem assume esse papel na família, na comunidade ou em instituições.

— Em um cenário nacional em que os desafios ligados à garantia de direitos da infância e da adolescência permanecem alarmantes, torna-se fundamental fomentar e fortalecer políticas públicas direcionadas à estruturação e ao suporte das redes familiares, capacitando-as no exercício de suas funções protetivas e formativas — disse.

Para o relator, a criação da data ajudará a fomentar uma cultura de cuidado às crianças.

— O estabelecimento do Dia Nacional da Parentalidade visa consolidar uma cultura fundada no cuidado e no respeito, baseada no pleno desenvolvimento da criança pela qualidade do amparo, da orientação e do ambiente protetivo providos por seus responsáveis — afirmou Arns.