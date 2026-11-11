WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Vento Sul
Lazzaretti
Sala
Portela FM
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
APPATA
Unimed
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Niederle
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Senado Federal

CDH: polilaminina, medicamento para epilepsia e pornografia serão temas de debates

A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) aprovou nesta quarta-feira (11) um requerimento de audiência sobre a denúncia de restrições ao acess...

11/11/2026 17h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) aprovou requerimentos de audiências públicas sobre esses assuntos - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) aprovou requerimentos de audiências públicas sobre esses assuntos - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) aprovou nesta quarta-feira (11) um requerimento de audiência sobre a denúncia de restrições ao acesso à polilaminina por pacientes com lesão medular grave. O pedido ( REQ 133/2026 – CDH ) foi apresentado pelo senador Magno Malta (PL-ES).

O colegiado também aprovou requerimentos para mais duas audiências públicas: uma sobre a retirada de um medicamento do mercado (o Depakote Sprinkle 125 mg) e outra sobre os impactos do consumo compulsivo de pornografia.

Os três debates ainda não têm data definida.

Polilaminina

Magno Malta cita em seu requerimento a denúncia, feita pela pesquisadora Tatiana Coelho Sampaio, de que restrições impostas em abril pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) teriam inviabilizado o "uso compassivo" da polilaminina por pacientes com lesão medular grave.

Essa modalidade (uso compassivo) permite o acesso individual e excepcional a medicamentos experimentais por pacientes com condições graves e sem alternativa terapêutica satisfatória.

O requerimento de Malta também registra a ressalva da Anvisa de que uma autorização, nesse caso, não representa reconhecimento de eficácia ou segurança do produto.

Entre os convidados sugeridos pelo senador estão a própria Tatiana Coelho Sampaio, que é pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a diretora da Anvisa Daniela Marreco Cerqueira e o paciente e influenciador Tiba Camargos, além de representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Academia Nacional de Medicina e do Laboratório Cristália.

Medicamento

Outro requerimento aprovado pela comissão foi o REQ 132/2026 – CDH , do senador Jorge Seif (PL-SC). O objetivo é discutir a descontinuação da venda do Depakote Sprinkle 125 mg, medicamento à base de divalproato de sódio fabricado pela empresa Abott.

O Depakote Sprinkle 125 mg é utilizado, por exemplo, no tratamento da epilepsia.

De acordo com o senador, a Abbott anunciou a retirada do produto a partir de dezembro deste mês por razões comerciais. O debate na CDH deverá tratar das alternativas disponíveis.

Devem ser convidados para esse debate representantes da Anvisa, do Ministério da Saúde, da Abbott e da Associação Brasileira de Epilepsia, além da médica geneticista Maria Teresinha de Oliveira Cardoso e da neurologista pediátrica Ludmila Inácio de Lima Uchôa.

Pornografia

A CDH também aprovou o REQ 136/2026 – CDH , do senador Sargento Reginauro (PSDB-CE). O requerimento prevê audiência pública sobre os impactos individuais e sociais do consumo compulsivo de pornografia.

O senador quer discutir as possíveis consequências desse consumo para a saúde mental e as relações familiares; os riscos da exposição precoce de crianças e adolescentes a esse tipo de conteúdo; e as medidas de prevenção e atendimento.

A lista de convidados sugeridos inclui o escritor Paulo Vitor Pina, o procurador regional da República Guilherme Schelb e o professor e sexólogo Cláudio Rufino, além de representantes do Ministério da Saúde, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do Conselho Federal de Psicologia, do Instituto Isabel e da ChildFund Brasil.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O PLP 230/2025 teve como relator Esperidião Amin e recebeu apoio das bancadas do governo e da oposição; texto vai à sanção presidencial - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senado aprova proteção de recursos para internet em escolas públicas
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Reginauro cobra efetividade das leis de segurança pública
Mnistro do Planejamento, Bruno Moretti manifestou apoio a ajuste de R$ 60 bi no Orçamento de 2027 - Foto: Ton Molina/Agência Senado Ministro do Planejamento anuncia na CMO ajuste fiscal de R$ 60 bi em 2027
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h15
21°
Chuvas esparsas Máxima: 26° - Mínima: 14°
22°

Sensação

5.26 km/h

Vento

91%

Umidade

Rádio Municipal
F&J Santos
Folha Popular
Fitness
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Sicoob
Meganet
Municípios
Tenente Portela - RS
Mutirão no Cemitério Municipal reforça prevenção à dengue em Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos
APPATA
Pizzaria Alcapone
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Portela FM
Mecânica Jaime
Sicoob
Últimas notícias
Há 5 minutos Senado aprova proteção de recursos para internet em escolas públicas
Há 18 minutos Mutirão no Cemitério Municipal reforça prevenção à dengue em Tenente Portela
Há 5 minutos Reginauro cobra efetividade das leis de segurança pública
Há 5 minutos Projeto quer retirar R$ 10,5 bi em subsídios ao diesel da meta fiscal
Há 5 minutos Pacote fiscal prevê 120 dias para Congresso discutir supersalários
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Unimed
Fitness
Vento Sul
Agro Niederle
Sala
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Portela FM
Mais lidas
1
Há 4 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 4 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
3
Há 6 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
4
Há 6 dias Fachin mantém prisão de cunhado de Vorcaro
5
Há 6 dias Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF
Sicoob
Portela FM
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Tarzan
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
APPATA
Vento Sul
Meganet
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sala
Folha Popular
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados