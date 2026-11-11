Sessão do Congresso será nesta quinta-feira

O Congresso Nacional tem reunião marcada para esta quinta-feira (12), às 9h, com 24 projetos em pauta. A maior parte dos projetos em pauta liberam recursos adicionais para órgãos públicos e ministérios. A eleição do Conselho de Comunicação Social (CCS) também deve ser votada na sessão.
Alguns dos projetos pautados para a sessão:
- o PLN 1/2026 , que consolida reestruturação de carreiras e reajustes já aprovados para a Receita Federal e órgãos do Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União;
- o PLN 3/2026 , que abre crédito suplementar de R$ 13 milhões ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;
- o PLN 6/2026 , com crédito de R$ 543 milhões em favor de vários ministérios;
- o PLN 7/2026 , que trata da Copa do Mundo feminina de 2027 e do primeiro hospital inteligente do Brasil.