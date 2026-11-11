Paim lança obra sobre trajetória e anuncia presença na Feira do Livro de Porto Alegre

O senador Paulo Paim (PT-RS) apresentou em Plenário seu novo livro, Fiz Política com Alma, no qual reúne experiências e reflexões acumuladas ao longo de 40 anos de atuação no Congresso Nacional. Em pronunciamento nesta quarta-feira (11), Paim informou que fará uma sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre, neste sábado (14), a partir das 13h, na Praça da Alfândega.

— Esse livro tem um significado muito especial para mim. Ele reúne pensamentos, experiências, lutas e aprendizados que acumulei ao longo desses 40 anos de vida pública aqui no Congresso Nacional. São 20 capítulos. Em cada um deles, procuro compartilhar um pouco daquilo que acredito que sempre orientou a minha trajetória: a defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social, da solidariedade, do respeito às diferenças, combatendo todo tipo de preconceito — disse o senador.

Paim afirmou que o livro também trata da defesa dos trabalhadores do campo e da cidade, dos aposentados, dos idosos e das pessoas com deficiência. O parlamentar ressaltou ainda a importância da participação popular e da igualdade de oportunidades. Segundo ele, a obra não representa o encerramento de sua trajetória, mas uma reflexão sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados.

— Sempre entendi a política como uma missão, uma ferramenta para transformar a vida das pessoas, para abrir portas, combater desigualdades, garantir direitos e construir oportunidades. A política não pode ser feita apenas de números, cargos, disputa e interesse. Ela precisa olhar para as pessoas, precisa ter sensibilidade, responsabilidade e compromisso, principalmente com aqueles que mais precisam da presença do Estado — afirmou.