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Política

Projetos de servidores públicos disputam sete prêmios de R$ 12 mil

Júri de especialistas e votação popular definem vencedores

11/11/2026 19h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um total de 14 projetos criados por servidores públicos disputa, até o dia 27, o Prêmio Espírito Público . As iniciativas finalistas, criadas por servidores públicos brasileiros das cinco regiões brasileiras, foram selecionadas entre 867 inscritos.

Agora, as melhores práticas serão avaliadas tanto por um grupo de especialistas como por votação popular.

Os vencedores em cada uma das sete categorias receberão R$ 12 mil e serão anunciados no dia 9 de dezembro, em uma cerimônia em Brasília (DF). O prêmio está na oitava edição e é promovido pelo instituto República.org.

As sete categorias dos projetos são: desenvolvimento social, educação, gestão de pessoas, gestão e transformação digital, meio ambiente e emergência climática, saúde e segurança pública.

O projeto mais votado pelo público durante a votação popular será anunciado na mesma cerimônia e receberá um certificado adicional como “Prêmio Especial do Público”. Nesse caso, não há premiação em dinheiro. Os projetos estão disponíveis para votação.

Categoria 1 - Desenvolvimento social

  • Programa Pequenos Cariocas: Secretaria Municipal da Casa Civil, Rio de Janeiro (RJ)
  • Cidadania em movimento - Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), Bahia

Categoria 2 - Educação

  • Semear para transformar - CIME Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira, Manaus (AM)
  • ANDAR - MultiRio, Rio de Janeiro (RJ)

Categoria 3 - Meio Ambiente e Emergência Climática

  • Programa Sukatech - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás
  • COP das Crianças em Benevides - Secretaria Municipal de Educação de Benevides (PA)

Categoria 4 - Saúde

  • De mãos dadas com Antônio Pereira - Universidade Federal de Ouro Preto (MG)
  • Violet Wound - Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (BA)

Categoria 5 - Segurança Pública

  • Proteja Minas - Programa de Prevenção à Violência Contra Mulheres e Meninas - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais
  • Integrajus Mulher - Tribunal de Justiça e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul

Categoria 6 - Gestão de Pessoas

  • Retribuir Futuro - Secretária do Planejamento do Piauí, Teresina (PI)
  • Pesquisa Vozes do Serviço Público - Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), DF

Categoria 7 - Gestão e Transformação Digital

  • Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado da Cidadania
  • Join.In - Prefeitura de Joinville (SC)
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