Enem 2026: entenda como funciona a Teoria da Resposta ao Item

Uma redação e 180 questões objetivas em dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Saber como é calculada a nota faz diferença na hora de o candidato marcar o cartão-resposta.

Para pontuar o desempenho individual dos candidatos nas quatro provas objetivas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplica a Teoria de Resposta ao Item (TRI) que leva em consideração a coerência pedagógica na marcação das respostas.

Vale reforçar que a nota da prova de redação não utiliza a TRI. Anualmente, o texto de cada candidato é avaliado por corretores humanos, com apoio de critérios normativos em cinco competências. Cada uma delas vale de 0 a 200 pontos, totalizando de 0 a 1 mil pontos.

Peso dos itens

Diferentemente do sistema tradicional, onde cada questão objetiva vale a mesma nota e bastaria somar quantidade de acertos em uma área do conhecimento, o sistema de correção TRI do Enem classifica as questões em níveis de dificuldade (fácil, médio e difícil) para avaliar o conhecimento dos candidatos.

Em cada edição, após a elaboração das provas, as questões do exame de cada disciplina são, obrigatoriamente, pré-testadas em uma amostra de estudantes pela equipe do Inep. O objetivo é medir a dificuldade de cada item e, se aprovadas, calibrar seu peso, com base no percentual de acertos e outras métricas .

Só então a edição anual do Enem emplaca a versão definitiva.

Consistência pedagógica

Na metodologia da TRI do Enem, os candidatos com o mesmo número de acertos nas questões de múltipla escolha têm notas diferentes, porque depende da coerência que o estudante apresentou.

Com 14 anos de experiência em salas de aula, o professor de matemática do colégio Leonardo da Vinci, em Brasília, Gabriel Garcia explica que, com a TRI, é esperado que um participante que acertou questões muito difíceis também acertará as muito fáceis da mesma área do conhecimento da prova.

Se isso não ocorrer, a estatística da TRI interpreta os acertos difíceis como indício de um chute na marcação da resposta ou mero acaso na resposta certa. Mas, não seria o domínio do conteúdo.

“Este é um modelo estatístico bem mais robusto, bem mais estruturado, que parametriza a coerência pedagógica.”

Foco nas fáceis

No acúmulo de pontos, o algoritmo prioriza e recompensa o acerto de questões fáceis/médias. Quem erra as fáceis terá uma pontuação menor do que aqueles que foram coerentes, ou seja, que acertaram questões difíceis e fáceis ou que erraram ambas.

Como estratégia para prova, o docente defende que os candidatos priorizem acertar as questões fáceis.

“Com mais coerência, o candidato pode ganhar em proficiência na prova e terá um bônus na nota porque provou ter um desempenho consistente".

Como saber o nível do item

Aos alunos do ensino médio, o especialista dá a dica prática para que observem os verbos nos enunciados para identificar o nível de cada questão daquela área do conhecimento.

“Na descrição dos comandos, palavras como identificar, interpretar e localizar indicam questões mais simples e geram processos mais rápidos; já os verbos analisar e criticar exigem mais tempo de dedicação do candidato, o que indica uma demanda mais robusta e, portanto, um nível de dificuldade maior”, orienta o professor Gabriel Garcia.

A sugestão dele é que o participante não fique obcecado por mapear as questões de forma tão categórica, mas que, neste segundo dia de Enem, no domingo (15), conduza a prova com a perspicácia de perceber o que demandará mais tempo e poderá ter a análise postergada.

Outra pista do professor sobre o grau de dificuldade tem relação com os conteúdos cobrados de matemática. Na visão de Gabriel: análise combinatória, logaritmos, além de tabelas escalam uns degraus no quesito dificuldade. Logo, demandam mais tempo para assinalar a resposta.

Por outro lado, todos os anos, calcular regra de três; provar a semelhança entre triângulos; e resolver problemas de razão e proporção costumam gerar questões de nível fácil a médio. Desse modo, são temas essenciais para o candidato que quer se sair bem na estatística da TRI.

Chutar ou deixar em branco?

Na correção pela TRI, uma questão errada do Enem não anula uma certa, técnica mais comum em concursos públicos.

Por isso, o professor Gabriel não recomenda deixar em branco as questões que o candidato não souber a resposta.

Na prática, deixar de preencher o cartão-resposta em uma questão tem o mesmo efeito de errá-la, porque a probabilidade de acerto é zero. Nestes casos, ele explica que, o ideal é chutar uma alternativa melhor.

“Deixar um item em branco configura-se em erro no sistema e acaba não sendo vantajoso em termos competitivos. Portanto, bem ou mal, nesse cenário, é melhor chutar.” Porém, o docente faz uma ressalva. Se for para chutar, que sejam as questões mais difíceis mesmo pela questão da coerência pedagógica já mencionada.

“É primordial fazer a varredura completa da prova para que o candidato tenha executado com tranquilidade esse discernimento de ter contemplado as fáceis e médias, para chutar apenas aquilo que está configurado mais difícil.”

Gap de notas mínimas e máximas

Nas quatro áreas do conhecimento (linguagens, humanas, natureza e matemática) das provas do Enem, não existe uma nota zero (exceto na prova de redação) e ter quase 100% dos acertos não garante necessariamente uma nota próxima a 1 mil em provas objetivas.

O intervalo entre as pontuações máxima e mínima – chamado de gap de TRI do Enem – varia a cada ano, conforme o parâmetro de TRI de cada prova, esclarece o professor.

Matemática é estratégica

Gabriel Garcia também desvenda que os acertos em matemática costumam render notas mais altas, devido à distribuição da dificuldade dos itens no exame. “A matemática, com 45 questões, é disparada onde se tem o maior gap de TRI vinculado, entre as quatro provas. É a mais valiosa. Um gabarito (100% de acertos) em matemática lhe promove a uma nota 950 + [pontos], o que não acontece em outras partes da prova”.

O professor relata que a matemática é estratégica no Enem porque consegue demonstrar como está a proficiência do candidato. “Por exemplo, 35 acertos de matemática tendem a ser muito mais valiosos que 35 acertos em qualquer outra área da prova”, constata.

Gabaritos preliminar e resultados

Os gabaritos preliminares e oficiais do Enem 2026 sairão até o 10º dia útil após o segundo dia de aplicação das provas, contados a partir de 15 de novembro, ou seja, até 30 de novembro. Ainda haverá período de recursos para quem discordar das marcações.

Com as respostas do Inep em mãos, os participantes poderão calcular uma estimativa da pontuação conquistada usando a TRI.

O resultado oficial de cada candidato do Enem 2026 tem a previsão de ser divulgado em meados de janeiro de 2027, na Página do Participante do Enem, com acesso via login único da plataforma Gov.br. Porém, o Inep ainda não confirmou a data exata, o que ocorrerá com a publicação de um edital específico.

Somente depois de ter as notas individuais, em janeiro, será possível consultar as opções de acesso ao ensino superior nos sistemas de seleção do Ministério da Educação (MEC): Sistema de Seleção Unificada (Sisu); Programa Universidade para Todos (Prouni); e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Nota de corte

As universidades dão pesos diferenciados das áreas da TRI por curso oferecido em suas unidades.

Gabriel aponta que a partir da divulgação da pontuação final em mãos, tem início uma espécie de “feira de vaga" nas instituições públicas de ensino superior, com destaque para universidades federais e institutos federais.

Em quatro dias de janeiro, em calendário a ser definido pelo governo federal, os candidatos devem observar as notas de corte parciais, atualizadas diariamente. A nota de corte é a pontuação do último candidato classificado dentro do número de vagas disponíveis para um curso, turno, modalidade de concorrência e instituição.

Dica final

Com o intuito de simular as opções de cursos e monitorar as chances de aprovação em universidades públicas pelo Sisu, a dica final do professor Gabriel é sobre a plataforma digital Meu Sisu , que ajuda os estudantes brasileiros a consultar notas de corte e pesos dados pelas universidades.

Basta o interessado filtrar as preferências inserindo o nome de uma universidade, lugar ou curso para ver os resultados de vagas correspondentes para ampla concorrência.

Os dados são dos portais de transparência do Ministério da Educação e atualizados ao longo do período anual de abertura de inscrições de vagas do Sisu.