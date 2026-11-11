WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Unimed
Niederle
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Sicoob
F&J Santos
Sala
Fitness
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Rádio Municipal
Política

Projetos de lei que envolvem saúde feminina avançam na Câmara

Propostas buscam garantir direitos a mulheres em vulnerabilidade

11/11/2026 21h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil

Dois projetos de lei que envolvem a saúde e dignidade da mulher tiveram avanço no trâmite legislativo em comissões na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (11).

Um deles, que obriga todas as cidades brasileiras a ter pelo menos um local para distribuição de absorventes, já deve seguir para discussão no Senado.

A outra proposta que teve evolução na Câmara é de um projeto para garantir atendimento de saúde remoto para gestantes que vivem em áreas rurais ou em locais de difícil acesso.

Absorventes

Segundo o deputado Helder Salomão (PT-ES), relator do projeto que obriga prefeituras a terem pelo menos um local de distribuição gratuita de absorventes higiênicos femininos, a proposta vai ao encontro da redução das desigualdades sociais.

Essa ampliação, prevista no Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, conforme avalia o deputado, concretiza o direito fundamental à saúde. O projeto de lei 1309/24 é de autoria dos deputados Luiz Couto (PT-PB) e Alexandre Lindenmeyer (PT-RS).

“Promove a dignidade da pessoa humana e contribui para a redução das desigualdades sociais e de gênero, assegurando melhores condições de higiene menstrual e de acesso a direitos fundamentais”, disse em nota divulgada pela Câmara.

Conforme o parlamentar contextualiza, a proposta torna mais efetiva política pública principalmente nos locais onde não existem estabelecimentos credenciados ao Programa Farmácia Popular do Brasil ou outros canais de distribuição.

Gestantes de áreas rurais

O projeto de lei 2099/24 , que garante atendimento remoto de gestantes de áreas rurais ou de difícil acesso tem objetivo de garantir acompanhamento contínuo e de qualidade durante o pré-natal e o pós-parto.

Essa matéria passou pela Comissão de Saúde e segue agora para apreciação das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça e de Cidadania

Segundo a relatora do tema, deputada Ana Paula Lima (PT-SC), a ideia é ampliar o atendimento e reduzir as desigualdades no acesso à saúde materna e identificar precocemente eventuais complicações gestacionais. O projeto de lei é de autoria da deputada Meire Serafim (União-AC).

Do projeto original, a relatora substituiu o termo "telemedicina" por "telessaúde" a fim de garantir que essas mulheres tenham atendimento de diferentes especialidades e não só da medicina. Isso inclui o acompanhamento, por exemplo, de profissionais da enfermagem obstétrica, da nutrição, da psicologia e da assistência social.

O projeto deixa expresso que a telessaúde deve ter caráter complementar e não substitui as consultas presenciais necessárias para exame físico da paciente.

"Trata-se essencialmente de um complemento às políticas públicas atuais do SUS, baseando-se em uma escuta presencial qualificada e no exame físico", explicou a relatora.

A relatora argumentou que a tecnologia não deve romper o vínculo assistencial e o acolhimento presencial já realizado nos municípios, especialmente pelos profissionais que atuam na área de Saúde da Família.

O projeto determina que seja garantido às gestantes o acesso à internet de qualidade e equipamentos necessários e a criação de parcerias com unidades de saúde locais para a realização dos exames presenciais.

O texto ainda prevê a integração do serviço com a Rede Alyne, política do SUS voltada para o cuidado integral à gestante e ao recém-nascido.

Proteção social

O projeto aprovado leva em conta que o atendimento remoto pode servir também como uma ferramenta de proteção social contra a violência doméstica.

No texto, há exigência de que o contato das mulheres com profissionais de saúde ocorra em ambiente reservado de comunicação, com encaminhamento sigiloso e seguro de eventual vítima para a rede de proteção.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Projetos de servidores públicos disputam sete prêmios de R$ 12 mil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil CLDF aprova reeleição de membros da Mesa Diretora
© Lula Marques/Agência Brasil Congresso prorroga por 60 dias MP que proíbe bets no país
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h15
20°
Chuvas esparsas Máxima: 26° - Mínima: 14°
20°

Sensação

4.18 km/h

Vento

93%

Umidade

Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Portela FM
Ponto Grill
Fitness
Folha Popular
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
Vento Sul
Sicoob
Meganet
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Portelense conquista título gaúcho de motocross na categoria MX45
Tenente Portela - RS
Câmara de Tenente Portela aprova projetos e recebe indicações sobre demandas do município
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
Portela FM
Meganet
Fitness
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 2 horas Davi informa que Senado não está comprando smartphones para os parlamentares
Há 2 horas Petrobras amplia capacidade de 11 plataformas sem novos investimentos
Há 2 horas Projetos de lei que envolvem saúde feminina avançam na Câmara
Há 3 horas Ajuste fiscal pode ser votado nesta quinta-feira
Há 3 horas Teresa Leitão defende política permanente de proteção ambiental
Sala
Portela FM
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Unimed
Meganet
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Vento Sul
Mais lidas
1
Há 4 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 4 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
3
Há 6 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
4
Há 6 dias Fachin mantém prisão de cunhado de Vorcaro
5
Há 6 dias Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Portela FM
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Vento Sul
Lazzaretti
Fitness
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Portela FM
Sala
APPATA
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Lazzaretti
Vento Sul
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Agro Niederle
Folha Popular
Rádio Municipal
Fitness
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados