Reúso de computadores pelo governo brasileiro gera economia de água

Um programa do governo brasileiro, que reaproveita computadores usados, já economizou 133,3 milhões de litros de água. A estimativa é do Ministério das Comunicações, que coordena a iniciativa de reúso dos equipamentos eletrônicos, através de seu Programa Computadores para Inclusão.

De acordo com o ministério, o reaproveitamento das máquinas evita a produção de um computador novo, cujo processo de produção gastaria em média 1.500 litros de água.

Em vez de descartados, os equipamentos são recondicionados para poderem ter sua vida útil prolongada. Esses computadores são usados em projetos de inclusão digital em comunidades quilombolas, territórios indígenas, regiões ribeirinhas e áreas rurais de todo o país.

“Profissionais avaliam suas condições de funcionamento e identificam quais componentes podem ser recuperados e reutilizados. Os equipamentos com potencial de recuperação passam por procedimentos de manutenção, limpeza, substituição de componentes defeituosos, testes de funcionamento e instalação ou configuração de sistemas operacionais e programas necessários à sua utilização. Em muitos casos, componentes de diferentes equipamentos podem ser aproveitados para recuperar computadores que, de outra forma, seriam descartados”, explica coordenador de Inclusão Digital do ministério, Gustavo André Lima.

Quase 89 mil computadores, provenientes principalmente de órgãos públicos federais, já foram recondicionados e reaproveitados pelo Computadores para Inclusão.

De acordo com o ministério, além da economia de água, o reaproveitamento dos equipamentos evitou a queima de 20 mil toneladas de combustíveis fósseis e o uso de 1,8 mil toneladas de produtos químicos.

“A destinação adequada de equipamentos usados é fundamental para reduzir a geração de resíduos, preservar os recursos naturais e incentivar modelos de produção e consumo mais sustentáveis. A fabricação de equipamentos eletroeletrônicos depende da extração de matérias-primas, do consumo de água e energia e da utilização de diferentes produtos químicos”, destaca Lima.

Segundo ele, quando um computador é descartado “prematuramente, parte desses recursos acaba sendo desperdiçada, mesmo que o equipamento ainda apresente condições de utilização. O recondicionamento permite prolongar a vida útil dos produtos, reduzindo a demanda pela fabricação de novos equipamentos e, consequentemente, os impactos ambientais associados às atividades industriais”.

Ele explica que o programa, além de ter um impacto ambiental positivo, também gera benefícios sociais.

“Os computadores recuperados deixam de ser considerados resíduos e passam a representar oportunidades de acesso à educação, à informação, à qualificação profissional e aos serviços digitais. O programa demonstra como a economia circular pode contribuir para uma transição ambientalmente sustentável e socialmente justa, transformando equipamentos que seriam descartados em instrumentos de inclusão digital e desenvolvimento social.”

Os resultados do programa serão apresentados pelo Brasil, no próximo dia 16, na COP31, a 31ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), que acontece em Antália, na Turquia.