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Economia

Governo estuda novo modelo para concurso público unificado em 2027

Proposta é que 3ª edição tenha a mesma dinâmica do Enem

12/11/2026 13h59
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, anunciou nesta quinta-feira (12) que o governo estuda novo modelo para a 3ª edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 3), prevista para 2027.

No novo modelo, o governo aplicaria uma prova nacional unificada dividida por áreas de atuação, que tenha a mesma dinâmica do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que é diferente da lógica tradicional dos concursos públicos federais.

“Seria uma espécie de concurso como se fosse o Enem. Você faz uma prova para determinadas áreas, tem uma nota, então, tendo a vaga, o órgão federal poderia usar aquele grupo de pessoas que já fez a prova e que já está com uma classificação”, disse ministra do MGI Esther Dweck.

O anúncio foi feito mesmo sem o número de vagas imediatas autorizadas. A ministra destacou que, para 2027, a programação depende da aprovação do Orçamento (PLOA) enviado no fim de agosto ao Congresso Nacional.

“Depois das eleições, começa no Congresso o processo de aprovação. Precisamos disto para saber, de fato, que recursos teremos para a área de pessoal, especificamente na rubrica de autorização de concurso e provimentos adicionais.”

As declarações de Esther Dweck foram feitas no Programa Bom dia, Ministra , produzido pelo Canal Gov, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) .

A ministra esclareceu que, antes da abertura de uma nova edição do concurso - conhecido como Enem dos Concursos - é preciso que todos os aprovados em edições anteriores sejam chamados.

Vagas remanescentes

Em entrevista a emissoras de rádio, Esther adiantou que o governo federal terá chamada ainda em novembro para mais de 1,3 mil vagas remanescentes a serem preenchidas por candidatos do cadastro reserva. Serão convocados, principalmente, os aprovados na 1ª edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Haverá vagas também para aprovados na segunda edição.

As vagas remanescentes dos dois certames continuam desocupadas. “São mais de 1,3 mil vagas ainda em aberto, sendo a maioria do primeiro concurso”, disse a ministra. Há, ainda, 544 vagas remanescentes descritas no edital republicado , para preenchimento imediato e formação da lista de espera.

A nova classificação foi republicada nesta segunda-feira (9), após o ministério identificar, em outubro, erros de informações em três vagas.

Vagas adicionais

Todas as vagas originárias da segunda edição do CNU (2025) já foram convocadas. A pasta está fazendo um balanço, em conjunto com a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), para chamar aprovados para vagas adicionais do segundo concurso unificado, de 2025, e, possivelmente, de outros concursos da administração pública federal.

“Quando forem chamadas as vagas adicionais, além das que estavam previstas originalmente no concurso, eu preciso de um ateste orçamentário da Secretaria de Orçamento Federal. Há um saldo remanescente no orçamento para isso e estamos vendo o número de vagas possíveis para chamar”.

A previsão de Dweck é que as vagas adicionais sejam publicadas nas próximas semanas, antes do fim de 2026.

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