Operação mira suspeitos de fraudar concurso de 2025 da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (12) uma operação contra supostas fraudes no concurso realizado pela própria corporação em 2025.

Chamada de Operação Falso Mérito, a ação apura também possíveis crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, seis pessoas estão entre os alvos de medidas judiciais autorizadas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, incluindo três mandados de prisão temporária .

Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná, em Santa Catarina e no Distrito Federal. Além disso, foram determinadas medidas cautelares com o objetivo de “impedir que eventuais vantagens obtidas de forma ilícita produzam efeitos funcionais”.

Um investigado foi desligado do curso de formação profissional da corporação, realizado na Academia Nacional de Polícia, e outro foi impedido de tomar posse no cargo de escrivão .

“No âmbito patrimonial, foram determinadas medidas assecuratórias, incluindo o sequestro de um veículo de alto valor e de um imóvel, além do bloqueio de até R$ 1,72 milhão em ativos financeiros”, informou a PF.

Possíveis fraudes contra o concurso de 2025 da Polícia Federal já tinham sido investigadas pelo Ministério Público Federal (MPF), que apresentou denúncia, neste ano, contra dez pessoas .

Até o momento, não há confirmação de relação entre a denúncia do MPF e a operação deflagrada nesta quinta-feira.