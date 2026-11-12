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Congresso aprova R$ 13,2 milhões para a pesquisa científica no Brasil

O Ministério da Ciência e Tecnologia está autorizado a receber R$ 13,2 milhões, para aplicação em pesquisas e desenvolvimento científico. O PLN 3/2...

12/11/2026 13h59
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
- Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Ministério da Ciência e Tecnologia está autorizado a receber R$ 13,2 milhões, para aplicação em pesquisas e desenvolvimento científico. O PLN 3/2026 , que libera a verba, foi aprovado pelo Congresso Nacional por unanimidade nesta quinta-feira (12).

Os recursos vão para continuidade e ampliação de iniciativas estratégicas para fortalecer a base científica e tecnológica nacional e para garantir mais efetividade nas políticas de fomento à ciência, tecnologia e inovação. O dinheiro terá destinação especial para as áreas de ciências biotecnológicas, agrárias e da saúde.

O texto segue agora para sanção presidencial.

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