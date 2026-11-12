Congresso aprova R$ 13,2 milhões para a pesquisa científica no Brasil

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O Ministério da Ciência e Tecnologia está autorizado a receber R$ 13,2 milhões, para aplicação em pesquisas e desenvolvimento científico. O PLN 3/2026 , que libera a verba, foi aprovado pelo Congresso Nacional por unanimidade nesta quinta-feira (12).
Os recursos vão para continuidade e ampliação de iniciativas estratégicas para fortalecer a base científica e tecnológica nacional e para garantir mais efetividade nas políticas de fomento à ciência, tecnologia e inovação. O dinheiro terá destinação especial para as áreas de ciências biotecnológicas, agrárias e da saúde.
O texto segue agora para sanção presidencial.
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