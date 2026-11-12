WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Meganet
Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Portela FM
Ponto Grill
Vento Sul
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Unimed
Senado Federal

Aprovados R$ 522 mi para modernização fiscal e compromissos internacionais

O Congresso Nacional aprovou, em sessão conjunta nesta quinta-feira (12), dois projetos que somam R$ 522,1 milhões em créditos orçamentários para f...

12/11/2026 14h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
As propostas foram encaminhadas pelo Poder Executivo - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
As propostas foram encaminhadas pelo Poder Executivo - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Congresso Nacional aprovou, em sessão conjunta nesta quinta-feira (12), dois projetos que somam R$ 522,1 milhões em créditos orçamentários para financiar ações de modernização da gestão fiscal e pagar compromissos do Brasil com organismos financeiros internacionais. As propostas foram encaminhadas pelo Poder Executivo e seguem para sanção presidencial.

Reforma tributária

O PLN 4/2026 destina R$ 34 milhões ao Ministério da Fazenda para a implantação de soluções tecnológicas relacionadas à reforma tributária sobre o consumo. Os recursos integram a terceira edição do Programa de Modernização da Gestão Fiscal (Profisco III), que prevê financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para aprimorar a administração das receitas e a gestão fiscal, financeira e patrimonial da União, em parceria com estados, Distrito Federal e municípios.

O valor inicialmente previsto para o crédito era de R$ 240 milhões, mas foi reduzido para R$ 34 milhões após alteração apresentada pelo Executivo. O projeto também autoriza a contratação de operação de crédito externo, sem afastar a competência do Senado para analisar esse tipo de empréstimo. Os recursos serão viabilizados por remanejamento orçamentário e ajuste nas fontes de financiamento, sem aumento dos limites de despesas estabelecidos para 2026.

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou a proposta na terça-feira (10), sem alterações no texto encaminhado pelo Executivo. O parecer favorável foi elaborado pela senadora Leany Lemos (PSB-DF) e apresentado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), na condição de relatora ad hoc.

Compromissos com organismos internacionais

Já o PLN 13/2026 abre crédito suplementar de R$ 488,1 milhões para o pagamento de parcelas de 2026 referentes à participação do Brasil no Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) e no BID Invest. Os recursos serão destinados a despesas previstas no orçamento de Encargos Financeiros da União.

Para financiar o crédito, o projeto prevê o cancelamento de R$ 288,1 milhões em recursos da Receita Federal e de R$ 200 milhões de outras despesas sob supervisão do Ministério da Fazenda. Segundo o relatório, o remanejamento não compromete a execução das ações que terão recursos cancelados e respeita as regras fiscais previstas para 2026.

Como não recebeu parecer da CMO dentro do prazo regimental, o projeto foi analisado diretamente pelo Plenário do Congresso. O parecer favorável, apresentado nesta quinta-feira pelo deputado Gilmar Machado (PT-MG), recomendou a aprovação da proposta sem alterações.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Davi defende respeito a divergências e fortalecimento do Parlamento
O Congresso aprovou um projeto que altera o Orçamento de 2026 para ampliar as possibilidades de remanejamento e suplementação de despesas sem a necessidade de autorização do Parlamento - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Executivo terá novas possibilidades de remanejamento e suplementação de despesas
Os recursos serão obtidos com a emissão de títulos públicos e destinados a despesas já previstas no Orçamento - Foto: Carolina Curi/Agência Senado Previdência e Bolsa Família terão crédito de R$ 149 bi após aval do Congresso
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h15
28°
Chuvas esparsas Máxima: 29° - Mínima: 17°
31°

Sensação

8.21 km/h

Vento

70%

Umidade

Pizzaria Alcapone
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Folha Popular
F&J Santos
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Sicredi
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Sala
Ponto Grill
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Meganet
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Arita Bergmann visita Hospital Santo Antônio e destaca investimentos estaduais de R$ 28 milhões
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por contrabando e descaminho em Três Passos
APPATA
Fitness
Unimed
Meganet
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Vento Sul
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Portela FM
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 1 hora Congresso aprova 24 projetos com crédito suplementar para ministérios
Há 1 hora EBC recebe selo Diamante em avaliação de transparência pública
Há 2 horas Quase 70 milhões já emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional
Há 2 horas Davi defende respeito a divergências e fortalecimento do Parlamento
Há 2 horas Executivo terá novas possibilidades de remanejamento e suplementação de despesas
Tarzan
Mecânica Jaime
Portela FM
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Vento Sul
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul Comissária de Polícia Civil Luciana Rolim, da Delegacia de Polícia de Três Passos, abordou a importância do acolhimento, da escuta e das redes de apoio durante encontro com cerca de 200 participantes.
2
Há 5 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais
3
Há 7 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
4
Há 7 dias Fachin mantém prisão de cunhado de Vorcaro
5
Há 7 dias Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF
Sala
Agro Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Sicoob
Vento Sul
F&J Santos
Portela FM
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
APPATA
Folha Popular
Vento Sul
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Sala
Agro Niederle
Fitness
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados