Congresso aprova reforço orçamentário para ministérios e Judiciário

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (12) dez projetos de lei que liberam recursos para ministérios e para as justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, além da Defensoria Pública da União (DPU), Ministério Público da União (MPU) e Tribunal de Contas da União (TCU).

A verba aprovada pelos parlamentares gira em torno de R$ 2 bilhões e será aplicada em ações como a construção e reajuste de obras em andamento, a melhoria da infraestrutura do sistema penitenciário federal, gestão de riscos de desastres, apoio ao setor audiovisual e suporte para aposentadorias compulsórias.

As propostas foram aprovadas por unanimidade e seguem agora para sanção presidencial.

O deputado Chico Alencar (PSol-RJ) disse ser favorável às matérias aprovadas, mas criticou o que classificou como uma "falta de planejamento" do governo para cumprir seus compromissos orçamentários. Ele pontuou, como exemplo, o PLN 6/2026 , enviado pelo Poder Executivo ao Congresso em meados de abril, com vistas à liberação de recursos para o Ministério da Justiça garantir a segurança dos candidatos nas eleições de outubro passado.

— Fato é que o orçamento, esses acréscimos e suplementações, ficam sempre no plano das ficções. Existe, claro, a necessidade de se cumprir compromissos com áreas como educação e saúde, mas vejam esse exemplo de um pedido de suplementação para garantir a segurança em uma eleição que já aconteceu — frisou.