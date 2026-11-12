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Senado Federal

Ministério Público, PF e Judiciário tratam das investigações do Banco Master, diz Davi

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, reiterou na sessão conjunta desta quinta-feira (12) que o Ministério Público, a Polícia Federa...

12/11/2026 15h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Presidente do Congresso tem a prerrogativa de decidir o momento da leitura de requerimento para instalar comissão, afirmou Davi Alcolumbre - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Presidente do Congresso tem a prerrogativa de decidir o momento da leitura de requerimento para instalar comissão, afirmou Davi Alcolumbre - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, reiterou na sessão conjunta desta quinta-feira (12) que o Ministério Público, a Polícia Federal e o Judiciário estão tratando das investigações relacionadas às fraudes do Banco Master. Questionado sobre a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Master, Davi afirmou ainda que cabe à Presidência da Casa decidir o momento da leitura ou não dos requerimentos que criam comissões.

Ele informou que no dia 30 de abril a Mesa do Congresso já havia respondido às questões de ordem de parlamentares sobre a instalação da CPMI. “A questão de ordem está dirimida”, disse Davi.

— Todos nós, parlamentares e brasileiros, estamos acompanhando o desenrolar das investigações do Banco Master, tanto no Ministério Público Federal, como na Polícia Federal. Esses assuntos estão sendo tratados também no Judiciário brasileiro. Inclusive tem um questionamento no Supremo Tribunal Federal quanto à decisão da Presidência, com base nessa questão de ordem da CPMI, apresentada pelo deputado Carlos Jordy [PL-RJ] — disse o presidente do Congresso.

Novos questionamentos sobre a leitura do requerimento foram feitos nesta quinta pelo deputado Marcel van Hattem (Novo-RS). Ele afirmou que “não há mais motivos eleitorais para que a CPMI não aconteça”.

— Vossa Excelência disse que decide ou não se instala a CPMI do Banco Master. Não é o que diz a lei — declarou o deputado, que apresentou recurso à decisão do presidente do Congresso.

Davi Alcolumbre informou que o recurso será enviado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

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