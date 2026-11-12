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Senado Federal

Davi defende respeito a divergências e fortalecimento do Parlamento

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, defendeu nesta quinta-feira (12) o respeito às divergências políticas e a valoriza...

12/11/2026 16h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
- Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, defendeu nesta quinta-feira (12) o respeito às divergências políticas e a valorização do Poder Legislativo como fundamentais para o fortalecimento da democracia. Ao encerrar a sessão conjunta destinada à votação de projetos orçamentários, o senador criticou as agressões e ofensas no ambiente político e pediu aos parlamentares que mantenham a cordialidade e o respeito, mesmo diante de posições contrárias.

— O Parlamento é isso: é a convergência do que é possível, é a divergência daqueles que pensam o contrário. Que a gente possa manter o respeito, a cordialidade, a gentileza, a atenção e respeitar aqueles que pensam diferente — afirmou.

Davi ressaltou que o debate político pode ser mais produtivo quando as diferenças de opinião são tratadas com respeito. Para ele, a convivência democrática exige que os parlamentares reconheçam a legitimidade das posições divergentes, sem recorrer a ataques pessoais.

O presidente do Congresso manifestou preocupação com o que classificou como “excessos”, que prejudicam não apenas a imagem do Poder Legislativo, mas também o exercício dos mandatos conferidos pela população.

— Nós estamos sendo vítimas dos excessos, e os excessos não nos levam a um bom caminho. As agressões, as ofensas, fora do processo legislativo, não são boas para nós, enquanto Poder Legislativo brasileiro, principalmente para os atores políticos.

Davi lembrou que os parlamentares assumiram compromissos com a população em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública, e que o mandato deve servir para cumpri-los. Ele fez um apelo para que os próprios parlamentares contribuam para a valorização do Legislativo, em vez de enfraquecer sua atuação e sua importância institucional.

— Às vezes eu fico muito sentido quando alguns congressistas tentam apequenar ou diminuir o nosso tamanho, o tamanho da nossa responsabilidade, o tamanho das nossas obrigações. Que a gente possa, em vez de diminuir o Parlamento, fortalecer o Parlamento. Porque fortalecendo o Parlamento nós estaremos fortalecendo o bem mais precioso que nós temos, que é a democracia — concluiu.

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