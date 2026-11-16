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Estado

Motoristas têm até esta segunda-feira para regularizar tarifas pendentes do Free Flow

Quitação dos débitos é necessária para solicitar a restituição de valores pagos em multas aplicadas pelo sistema de pedágio eletrônico

16/11/2026 12h37
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

Os motoristas têm até esta segunda-feira (16) para regularizar as tarifas de pedágio eletrônico (Free Flow) que estão em aberto no Rio Grande do Sul. O pagamento dos débitos pendentes é necessário para que os usuários possam solicitar a restituição dos valores pagos em multas relacionadas ao sistema.

A partir desta terça-feira (17), volta a valer o prazo de 30 dias para o pagamento da tarifa após a passagem pelo pórtico do Free Flow. Quem não quitar o débito dentro desse período estará sujeito à aplicação de multa.

Na prática, os motoristas que passaram por um pórtico em 17 de outubro ou antes têm até hoje para quitar a tarifa sem receber multa. Para quem realizou a passagem em 18 de outubro, o prazo final será nesta terça-feira (17).

A consulta às passagens pendentes e a quitação das tarifas devem ser feitas pelos canais oficiais da concessionária responsável pelo trecho, a Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).

Após a regularização, os motoristas poderão solicitar o reembolso dos valores pagos em multas por meio da Central de Serviços do DetranRS. Não há prazo definido para fazer o pedido de restituição.

Mais informações sobre o procedimento estão disponíveis no site do Daer: https://www.daer.rs.gov.br/restituicao-free-flow

Folha Popular: Com informações do Daer.

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