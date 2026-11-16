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Seminário reúne empresas para discutir saúde mental no ambiente de trabalho em Panambi

Quarta edição do evento abordou burnout, qualidade de vida e prevenção de transtornos mentais

16/11/2026 12h49
Por: Júlio Santos
O 4º Seminário do Programa +Saúde Mental em Panambi foi realizado na tarde de terça-feira, 10. Fotos: Divulgação/Ascom
O 4º Seminário do Programa +Saúde Mental em Panambi foi realizado na tarde de terça-feira, 10. Fotos: Divulgação/Ascom

O 4º Seminário do Programa +Saúde Mental foi realizado na tarde de terça-feira (10), na Associação dos Funcionários da Cotripal (Afucopal), em Panambi. Com o tema “Todos unidos pela valorização da vida”, o encontro reuniu representantes de empresas, entidades e do poder público para discutir saúde mental e bem-estar no ambiente de trabalho.

A programação começou com apresentação da Orquestra Jovem do Sesi Panambi. Na sequência, a psiquiatra Lauana Diverio ministrou a palestra “Antes do colapso: o que a psiquiatria enxerga no Burnout”. O consultor Juliano Colombo abordou o tema “Sociedade do Cansaço: a necessidade de repensarmos nosso estilo de vida e a saúde mental no trabalho”.

Os participantes também realizaram atividades de ginástica laboral, com momentos de descontração e relaxamento. Voluntárias do Centro de Valorização da Vida (CVV) apresentaram o trabalho de acolhimento e escuta desenvolvido pela entidade.

Promovido pelo Programa +Saúde Mental, que reúne empresas, entidades e poder público local, o seminário busca fortalecer a rede de atenção, incentivar o bem-estar e contribuir para a prevenção de transtornos mentais.

A coordenadora do programa e psicóloga organizacional da Unimed Noroeste/RS, Marieli Paludete, destacou a importância dos espaços de diálogo e aprendizado.

“Que estes momentos proporcionados pelo Programa sejam espaços seguros de acolhimento, troca e aprendizado. Além disso, que o diálogo nos ajude a reconhecer necessidades e a construir, juntos, caminhos de cuidado com a saúde mental”, afirmou.

O evento também teve caráter solidário, com arrecadação de alimentos não perecíveis, materiais escolares e produtos de higiene. As doações serão destinadas a entidades assistenciais de Panambi.

Folha Popular: Com informações do Núcleo de Marketing e Comunicação da Unimed Noroeste/RS.

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