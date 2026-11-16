A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) inaugurou oficialmente, nesta segunda-feira (16), sua nova sede em São Paulo, localizada na Avenida Prestes Maia, nº 733, na região central da capital paulista.

A cerimônia marcou o início de uma nova etapa da atuação da empresa na maior cidade do Brasil, com uma estrutura modernizada, novos espaços de produção e perspectivas de fortalecimento da infraestrutura de transmissão.

Na ocasião, houve o descerramento da placa de inauguração da nova sede, um tour de apresentação das novas instalações e a apresentação da banda Som dos Quintos.

Participaram da solenidade a diretora-presidente, Antonia Pellegrino; o diretor-geral, Thiago Regotto; a diretora de Jornalismo, Myrian Pereira; o diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Rodrigo Faria; o diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, Bráulio Ribeiro; o superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais, Fernando Miranda; Donizeti de Carvalho Rosa, superintendente Regional de Administração de São Paulo do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI); Ana Fleck, do Instituto Imersão Latina; Eduardo Castro, ex-diretor-geral da EBC ; e Lalo Leal, ex-ouvidor da EBC .

A diretora-presidente da EBC , Antonia Pellegrino, definiu a inauguração da nova sede em São Paulo como “um dia histórico”.

“A novidade é que é uma sede própria. Sim, a EBC agora realizou o sonho da casa própria em São Paulo”, comemorou em seu discurso.

“Isso significa mais economia e, portanto, mais investimento no jornalismo público. É uma praça localizada na Estação da Luz, com acesso ao metrô e a restaurantes. Isso significa mais conforto e bem-estar para os empregados. E a EBC poderá, a partir daqui narrar mais os fatos que acontecem na cidade de São Paulo, que é uma cidade que gera interesse tanto aqui quanto no Brasil inteiro”, completou Antonia.

Novos espaços e possibilidades de produção

A nova sede representa um avanço na estrutura operacional da EBC em São Paulo. Entre as principais novidades está a implantação de um estúdio de jornalismo no conceito Glass, com estrutura tecnológica integrada à redação.

O espaço foi planejado para aproximar os ambientes de produção e ampliar as possibilidades de realização de conteúdos jornalísticos. O local também conta com um estúdio para a Rádio Nacional e, como novidade, um espaço dedicado à Rádio MEC na capital paulista.

Localização estratégica

Instalada na Avenida Prestes Maia, em uma região central de São Paulo, a nova sede aproxima a empresa de importantes áreas de circulação, atividade econômica e decisões políticas e institucionais. A localização também oferece diferentes alternativas de transporte e acesso, favorecendo o deslocamento dos empregados e a integração das equipes.

Além dos benefícios para a rotina de trabalho, a mudança reforça a presença da EBC no cotidiano da capital paulista e sua capacidade de acompanhar os acontecimentos políticos, econômicos, culturais e sociais da cidade.

Infraestrutura de transmissão

A mudança de endereço também integra um conjunto de iniciativas voltadas à modernização da infraestrutura de transmissão da EBC em São Paulo. Entre os projetos previstos está a transferência do sistema de transmissão para a torre da Gazeta, situada em um ponto mais elevado da cidade, com potencial para ampliar a propagação do sinal.

As simulações de cobertura realizadas indicam perspectivas de melhoria em relação à configuração atual, com possibilidade de ampliar o alcance, reduzir áreas de sombra e proporcionar uma recepção mais homogênea à população paulistana.

O prédio da Avenida Prestes Maia também terá papel estratégico na distribuição dos sinais para cinco pontos da rede de retransmissão na região metropolitana: Mogi das Cruzes, Parelheiros, Mauá, Itaquera e Pico do Jaraguá.

Mais do que uma mudança de endereço, a chegada à Avenida Prestes Maia representa um investimento na capacidade de produção e na presença da EBC em São Paulo, fortalecendo seu compromisso com a comunicação pública e com a população.