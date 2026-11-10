WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Pizzaria Alcapone
APPATA
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Niederle
Vento Sul
Portela FM
Mecânica Jaime
Estados RS/SC

Claudenir Scherer cumpre agenda em Brasília para reivindicar melhorias para Tenente Portela

Vice-prefeito participa de reuniões em ministérios e na Casa Civil, buscando apoio para demandas do município e acompanhando a mobilização regional pela construção da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga

10/11/2026 15h51Atualizado há 33 minutos
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O vice-prefeito de Tenente Portela, Claudenir Scherer, está em Brasília cumprindo uma agenda de articulações e reivindicações em busca de investimentos e melhorias para o município. Scherer tem compromissos em diferentes órgãos do Governo Federal, incluindo os ministérios da Agricultura e Pecuária, da Integração e do Desenvolvimento Regional, dos Transportes e a Casa Civil.

Entre os assuntos que integram a pauta está a construção da ponte sobre o Rio Uruguai, ligando Barra do Guarita (RS) a Itapiranga (SC). A obra é uma reivindicação histórica de lideranças do Noroeste gaúcho e do Extremo-Oeste catarinense, que buscam avançar na articulação junto ao governo federal para viabilizar o empreendimento. O movimento regional também trabalha pela inclusão da obra no PAC Obras e pela garantia dos recursos necessários à execução.

Durante a agenda, Scherer também destacou a importância do apoio do deputado federal Elvino Bohn Gass (PT) às demandas de Tenente Portela. Em vídeo divulgado durante o encontro, o parlamentar enviou um abraço à comunidade e ressaltou o compromisso com o município. Nas eleições de 2026, Bohn Gass recebeu 1.014 votos em Tenente Portela, sendo novamente o deputado federal mais votado no município.

O vice-prefeito agradeceu o apoio recebido do deputado ao longo dos anos, tanto por meio de emendas parlamentares quanto pela articulação junto ao Governo Federal. Segundo o vice-prefeito, a presença em Brasília busca justamente fortalecer essas relações e encaminhar uma pauta ampla de reivindicações em benefício da população portelense.

“Mal e mal passou a eleição, nós já estamos aqui de novo, trabalhando por Tenente Portela”, afirmou, ao reforçar o compromisso de manter a busca por recursos e melhorias para o município.

A agenda também integra um esforço de articulação regional, no qual lideranças de diferentes municípios trabalham conjuntamente por projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento da Região Celeiro, entre eles a ligação rodoviária entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

 

Folha Popular

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo Relator apresenta diretrizes da proposta de voto distrital misto
© Lula Marques/Agência Brasil Movimentações no Senado antecipam disputa pelo comando da Casa em 2027
© Valter Campanato/Agência Brasil Lula sanciona exame que irá avaliar qualidade de alunos de medicina
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h15
25°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
25°

Sensação

12.17 km/h

Vento

50%

Umidade

Agro Niederle
Unimed
Folha Popular
Portela FM
Meganet
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Sala
Vento Sul
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Claudenir Scherer cumpre agenda em Brasília para reivindicar melhorias para Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Festival Danças Daqui distribui R$ 42 mil a seis entidades culturais de Tenente Portela
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Rádio Municipal
Vento Sul
APPATA
Tarzan
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Portela FM
Últimas notícias
Há 3 minutos Para Paulo Paim, cotas ajudam a corrigir desigualdades históricas
Há 3 minutos CNU 2025: governo republica edital com novas listas de espera
Há 3 minutos Anvisa determina apreensão de suplementos alimentares
Há 34 minutos É falso que Senado esteja votando às pressas a reforma do Código Civil
Há 34 minutos Dinheiro esquecido no sistema financeiro ultrapassa R$ 6 bilhões
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Rádio Municipal
Ponto Grill
Vento Sul
Fitness
Sala
APPATA
F&J Santos
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 3 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais Na sequência da série de entrevistas com profissionais do Hospital Santo Antônio, a psicóloga Márcia Viviane Seevaldt Steiger fala sobre o trabalho da Psicologia Hospitalar, a humanização do atendimento e os projetos desenvolvidos pela equipe.
2
Há 6 dias Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
3
Há 3 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul
4
Há 6 dias Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 46 milhões nesta quarta-feira
5
Há 5 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
Portela FM
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Portela FM
Meganet
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Tarzan
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Fitness
F&J Santos
Unimed
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Meganet
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Vento Sul
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados