Claudenir Scherer cumpre agenda em Brasília para reivindicar melhorias para Tenente Portela

O vice-prefeito de Tenente Portela, Claudenir Scherer, está em Brasília cumprindo uma agenda de articulações e reivindicações em busca de investimentos e melhorias para o município. Scherer tem compromissos em diferentes órgãos do Governo Federal, incluindo os ministérios da Agricultura e Pecuária, da Integração e do Desenvolvimento Regional, dos Transportes e a Casa Civil.

Entre os assuntos que integram a pauta está a construção da ponte sobre o Rio Uruguai, ligando Barra do Guarita (RS) a Itapiranga (SC). A obra é uma reivindicação histórica de lideranças do Noroeste gaúcho e do Extremo-Oeste catarinense, que buscam avançar na articulação junto ao governo federal para viabilizar o empreendimento. O movimento regional também trabalha pela inclusão da obra no PAC Obras e pela garantia dos recursos necessários à execução.

Durante a agenda, Scherer também destacou a importância do apoio do deputado federal Elvino Bohn Gass (PT) às demandas de Tenente Portela. Em vídeo divulgado durante o encontro, o parlamentar enviou um abraço à comunidade e ressaltou o compromisso com o município. Nas eleições de 2026, Bohn Gass recebeu 1.014 votos em Tenente Portela, sendo novamente o deputado federal mais votado no município.

O vice-prefeito agradeceu o apoio recebido do deputado ao longo dos anos, tanto por meio de emendas parlamentares quanto pela articulação junto ao Governo Federal. Segundo o vice-prefeito, a presença em Brasília busca justamente fortalecer essas relações e encaminhar uma pauta ampla de reivindicações em benefício da população portelense.

“Mal e mal passou a eleição, nós já estamos aqui de novo, trabalhando por Tenente Portela”, afirmou, ao reforçar o compromisso de manter a busca por recursos e melhorias para o município.

A agenda também integra um esforço de articulação regional, no qual lideranças de diferentes municípios trabalham conjuntamente por projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento da Região Celeiro, entre eles a ligação rodoviária entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Folha Popular