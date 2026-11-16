Ponte sobre o Rio Uruguai pode encerrar travessia por balsa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul

A construção de uma ponte sobre o Rio Uruguai, ligando Itapiranga (SC) a Barra do Guarita (RS), volta a ganhar força na mobilização regional. Após cerca de cinco décadas de expectativa, o projeto avançou nas etapas técnicas e de engenharia, mas ainda depende da garantia de recursos para que a obra seja executada.

Na última semana, representantes do Movimento Pró-Ponte estiveram em Brasília, onde participaram de reuniões com as bancadas federais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, além de representantes da Casa Civil do Governo Federal. O objetivo é ampliar a articulação política para viabilizar o empreendimento, estimado em aproximadamente R$ 380 milhões, incluindo a construção da ponte e os acessos nos dois estados.

Segundo o coordenador do Movimento Pró-Ponte, Rodrigo Locatelli Tissotti, o projeto já está concluído e aprovado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com previsão orçamentária. O principal desafio agora é garantir os recursos necessários.

“De fato, o projeto da ponte está concluído, aprovado pelo DNIT, com rubrica orçamentária criada em lei orçamentária. O Movimento Pró-Ponte trabalha agora no sentido de que sejam aportados recursos suficientes para a construção da obra”, afirmou Rodrigo.

O coordenador ressaltou que o investimento necessário considera tanto a estrutura da ponte quanto os acessos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. “Os valores importam em aproximadamente R$ 380 milhões, considerando a ponte e também os acessos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina”, explicou.

Mobilização busca inclusão no Novo PAC

Uma das principais frentes de atuação do movimento é conseguir a inclusão da obra no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. A expectativa é somar recursos do programa às emendas parlamentares das bancadas gaúcha e catarinense.

Para 2026, aproximadamente R$ 36 milhões haviam sido destinados ao projeto por meio de emendas parlamentares dos dois estados. Entretanto, os valores ficaram contingenciados e não foram utilizados. Já na previsão orçamentária para 2027, consta apenas R$ 1,5 milhão.

Diante desse cenário, a mobilização regional busca ampliar o volume de recursos e garantir que o empreendimento seja contemplado na próxima seleção de projetos do Novo PAC.

A imprensa de Santa Catarina também vem se empenhando na divulgação e na defesa da construção da ponte, dando visibilidade à reivindicação regional e reforçando a importância de que o projeto seja incluído no programa federal e finalmente saia do papel.

Impacto para a integração regional

Atualmente, a ligação entre Itapiranga e Barra do Guarita é realizada por meio de balsa. A construção da ponte deverá facilitar o deslocamento de moradores, fortalecer a integração entre os dois estados e ampliar as possibilidades de desenvolvimento econômico.

Um dos principais benefícios previstos é a redução de mais de 100 quilômetros em determinados trajetos utilizados pelo transporte de cargas, diminuindo distâncias e facilitando a logística regional.

Após décadas de reivindicação, a mobilização agora se concentra na busca por recursos suficientes para transformar o projeto em realidade.

Folha Popular: Com informações do Movimento Pró-Ponte.