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7º BPM adquire materiais para qualificar policiais em Defesa Policial Militar

Equipamentos foram adquiridos com recursos do Grupo de Apoiadores da Brigada Militar de Três Passos e serão utilizados nas atividades de instrução do efetivo

10/11/2026 22h16
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação 7º BPM.
Foto: Divulgação 7º BPM.

A Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), adquiriu novos materiais para qualificar as instruções de Defesa Policial Militar (DPM) e aprimorar o preparo técnico e operacional dos policiais.

Os recursos utilizados na aquisição foram disponibilizados pelo Grupo de Apoiadores da Brigada Militar de Três Passos (GABM), por meio de uma parceria voltada ao fortalecimento das atividades da corporação.

Os materiais serão utilizados nas instruções práticas, proporcionando melhores condições para o treinamento de técnicas de verbalização, controle de contato, projeção, contenção e algemação, seguindo a doutrina institucional da Brigada Militar.

Atualmente, o 7º BPM conta com dois instrutores qualificados em Defesa Policial Militar, responsáveis por desenvolver as atividades de capacitação e compartilhar conhecimentos com os demais integrantes do batalhão.

A iniciativa busca fortalecer a preparação dos policiais para as diferentes situações encontradas no serviço operacional. Também destaca a importância do apoio da comunidade e das entidades parceiras no investimento em qualificação profissional e no aprimoramento dos serviços prestados pela Brigada Militar.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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