Entre o fim de 2026 e o início de 2027, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) projeta que 42 mil vagas de estágio e aprendizagem devem abrir em todo o país. O período entre novembro e fevereiro é mais aquecido para quem busca uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho.

No final do ano, muitos contratos se encerram devido à formatura de estudantes ou pelo fim da duração máxima de dois anos no estágio. Assim, organizações dos mais variados segmentos disponibilizam novas vagas voltadas para jovens interessados em ingressar ou evoluir na carreira profissional.

O estado de São Paulo possui a maior quantidade de ofertas de oportunidades. Serão 23,2 mil vagas, sendo cerca de 18 mil delas destinadas ao programa de estágio e 5,2 mil para aprendizagem. Na capital paulista, os dois programas concentram mais de 6 mil vagas, sendo aproximadamente 4,9 mil para estágio e 1,2 mil para aprendizagem.

Já a região Nordeste reúne 10,2 mil postos, sendo 7,3 mil voltados ao estágio. No Centro-Oeste, há mais de 4,6 mil oportunidades e, no Norte são 2,7 mil vagas. O CIEE não disponibilizou informações sobre a região Sul.

Para a temporada, os cursos e áreas com maior concentração de oportunidades de estágio em nível nacional são Direito, Administração e Educação. Já no programa de aprendizagem, destacam-se as áreas de Administração, Comércio e Varejo e Logística.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior