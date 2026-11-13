Brasil precisa transformar suas riquezas naturais em desenvolvimento industrial

O Brasil é um país de imensas riquezas naturais. Possui terras férteis, água, energia renovável, petróleo, minérios estratégicos, biodiversidade e um dos maiores potenciais agropecuários do mundo. Entretanto, apesar de toda essa abundância, ainda enfrenta dificuldades para transformar seus recursos em desenvolvimento industrial, autonomia tecnológica e maior participação no comércio internacional de produtos de alto valor agregado.

Uma das questões que merece reflexão é o custo do dinheiro no Brasil. Os juros elevados, especialmente a taxa Selic, encarecem o crédito, dificultam investimentos empresariais e tornam mais caro financiar a expansão da indústria. Ao mesmo tempo, favorecem aplicações financeiras em títulos públicos, atraindo investidores interessados na rentabilidade oferecida pelo país. Esse movimento, conhecido internacionalmente como carry trade, pode trazer recursos externos, mas não significa necessariamente que esses investimentos estejam gerando novas fábricas, tecnologia e empregos.

É importante compreender também o peso da dívida pública. O governo precisa administrar seus compromissos financeiros, pagar juros e refinanciar títulos que vencem. Entretanto, rolagem da dívida não é a mesma coisa que pagamento de juros: refinanciar significa substituir obrigações antigas por novas. Em 2026, o orçamento federal prevê centenas de bilhões de reais em juros e um volume ainda maior de operações de refinanciamento. Essa realidade exige transparência, planejamento e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Nesse contexto, uma auditoria abrangente e transparente da dívida pública ganha relevância. Seu objetivo seria examinar a origem dos compromissos, os custos financeiros, os contratos, os credores, os riscos e a eficiência das operações. Não se trata de questionar indiscriminadamente as obrigações do Estado, mas de identificar eventuais irregularidades, desperdícios e oportunidades de melhorar a gestão. Conhecer a dívida é fundamental para administrar melhor o orçamento e criar condições para reduzir seu custo de maneira sustentável.

A redução dos juros, porém, precisa ocorrer com responsabilidade. Uma queda muito rápida, sem controle da inflação e sem confiança na trajetória fiscal, pode provocar desvalorização cambial e aumento de preços. Por isso, é necessário combinar política monetária, equilíbrio das contas públicas, aumento da produtividade e investimentos em infraestrutura. O objetivo deve ser construir condições para juros menores sem comprometer o poder de compra da população.

Outro ponto importante é a comparação entre os recursos destinados ao financiamento do agronegócio e a necessidade de fortalecer a indústria nacional. O Plano Safra 2025/2026 disponibilizou R$ 516,2 bilhões em crédito para a agricultura empresarial. Trata-se de um volume expressivo de financiamento, que não deve ser confundido com despesa pública direta. A questão que surge é por que o Brasil não poderia desenvolver instrumentos de financiamento industrial com dimensão, continuidade e planejamento semelhantes.

Temos condições de avançar nessa direção. O minério de ferro pode ser transformado em aço especial, máquinas e equipamentos. O lítio, o nióbio, o níquel, a grafita e as terras raras podem alimentar cadeias de processamento, componentes eletrônicos e tecnologias estratégicas. A soja, o milho, a madeira e a cana-de-açúcar podem gerar produtos químicos, alimentos industrializados, biocombustíveis e materiais de maior valor agregado.

Também precisamos produzir mais máquinas agrícolas, equipamentos industriais, medicamentos, fertilizantes, componentes eletrônicos e tecnologias próprias. Para isso, é indispensável aproximar universidades, escolas técnicas, centros de pesquisa e empresas, além de melhorar ferrovias, portos, rodovias e a infraestrutura energética.

O Brasil não precisa fabricar absolutamente tudo, mas deve identificar os setores em que possui vantagens naturais, capacidade tecnológica e importância estratégica para reduzir dependências externas. Isso fortaleceria a balança comercial, diversificaria as exportações, criaria empregos qualificados e ampliaria a autonomia econômica.

Uma política industrial de longo prazo, com metas para dez ou vinte anos, poderia integrar financiamento, inovação, qualificação profissional, infraestrutura e transformação dos recursos naturais. O BNDES e outras instituições financeiras poderiam participar desse processo, com critérios transparentes, avaliação de resultados e responsabilidade fiscal.

O desafio brasileiro, portanto, vai muito além de discutir a taxa de juros ou o tamanho da dívida pública. Precisamos pensar em como financiar o desenvolvimento sem alimentar a inflação, como administrar o endividamento sem comprometer os investimentos e como transformar nossas riquezas naturais em conhecimento, tecnologia e produção industrial.

O Brasil tem condições de ser muito mais do que um grande exportador de commodities. Pode ser também um produtor de máquinas, equipamentos, medicamentos, tecnologia e produtos industriais competitivos internacionalmente.

A verdadeira soberania econômica começa quando um país não apenas possui riquezas naturais, mas desenvolve capacidade de transformá-las em conhecimento, indústria, empregos e prosperidade para sua população.