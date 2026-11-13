WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Ponto Grill
Unimed
Portela FM
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Vento Sul
Fitness
Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Tenente Portela

Brasil precisa transformar suas riquezas naturais em desenvolvimento industrial

Juros elevados, dívida pública e falta de financiamento de longo prazo estão entre os desafios para ampliar a produção industrial, fortalecer a autonomia tecnológica e agregar valor aos recursos nacionais.

De Olho na Ideia

De Olho na IdeiaPor: Felipe J. dos Santos

13/11/2026 21h27
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O Brasil é um país de imensas riquezas naturais. Possui terras férteis, água, energia renovável, petróleo, minérios estratégicos, biodiversidade e um dos maiores potenciais agropecuários do mundo. Entretanto, apesar de toda essa abundância, ainda enfrenta dificuldades para transformar seus recursos em desenvolvimento industrial, autonomia tecnológica e maior participação no comércio internacional de produtos de alto valor agregado.

Uma das questões que merece reflexão é o custo do dinheiro no Brasil. Os juros elevados, especialmente a taxa Selic, encarecem o crédito, dificultam investimentos empresariais e tornam mais caro financiar a expansão da indústria. Ao mesmo tempo, favorecem aplicações financeiras em títulos públicos, atraindo investidores interessados na rentabilidade oferecida pelo país. Esse movimento, conhecido internacionalmente como carry trade, pode trazer recursos externos, mas não significa necessariamente que esses investimentos estejam gerando novas fábricas, tecnologia e empregos.

É importante compreender também o peso da dívida pública. O governo precisa administrar seus compromissos financeiros, pagar juros e refinanciar títulos que vencem. Entretanto, rolagem da dívida não é a mesma coisa que pagamento de juros: refinanciar significa substituir obrigações antigas por novas. Em 2026, o orçamento federal prevê centenas de bilhões de reais em juros e um volume ainda maior de operações de refinanciamento. Essa realidade exige transparência, planejamento e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Nesse contexto, uma auditoria abrangente e transparente da dívida pública ganha relevância. Seu objetivo seria examinar a origem dos compromissos, os custos financeiros, os contratos, os credores, os riscos e a eficiência das operações. Não se trata de questionar indiscriminadamente as obrigações do Estado, mas de identificar eventuais irregularidades, desperdícios e oportunidades de melhorar a gestão. Conhecer a dívida é fundamental para administrar melhor o orçamento e criar condições para reduzir seu custo de maneira sustentável.

A redução dos juros, porém, precisa ocorrer com responsabilidade. Uma queda muito rápida, sem controle da inflação e sem confiança na trajetória fiscal, pode provocar desvalorização cambial e aumento de preços. Por isso, é necessário combinar política monetária, equilíbrio das contas públicas, aumento da produtividade e investimentos em infraestrutura. O objetivo deve ser construir condições para juros menores sem comprometer o poder de compra da população.

Outro ponto importante é a comparação entre os recursos destinados ao financiamento do agronegócio e a necessidade de fortalecer a indústria nacional. O Plano Safra 2025/2026 disponibilizou R$ 516,2 bilhões em crédito para a agricultura empresarial. Trata-se de um volume expressivo de financiamento, que não deve ser confundido com despesa pública direta. A questão que surge é por que o Brasil não poderia desenvolver instrumentos de financiamento industrial com dimensão, continuidade e planejamento semelhantes.

Temos condições de avançar nessa direção. O minério de ferro pode ser transformado em aço especial, máquinas e equipamentos. O lítio, o nióbio, o níquel, a grafita e as terras raras podem alimentar cadeias de processamento, componentes eletrônicos e tecnologias estratégicas. A soja, o milho, a madeira e a cana-de-açúcar podem gerar produtos químicos, alimentos industrializados, biocombustíveis e materiais de maior valor agregado.

Também precisamos produzir mais máquinas agrícolas, equipamentos industriais, medicamentos, fertilizantes, componentes eletrônicos e tecnologias próprias. Para isso, é indispensável aproximar universidades, escolas técnicas, centros de pesquisa e empresas, além de melhorar ferrovias, portos, rodovias e a infraestrutura energética.

O Brasil não precisa fabricar absolutamente tudo, mas deve identificar os setores em que possui vantagens naturais, capacidade tecnológica e importância estratégica para reduzir dependências externas. Isso fortaleceria a balança comercial, diversificaria as exportações, criaria empregos qualificados e ampliaria a autonomia econômica.

Uma política industrial de longo prazo, com metas para dez ou vinte anos, poderia integrar financiamento, inovação, qualificação profissional, infraestrutura e transformação dos recursos naturais. O BNDES e outras instituições financeiras poderiam participar desse processo, com critérios transparentes, avaliação de resultados e responsabilidade fiscal.

O desafio brasileiro, portanto, vai muito além de discutir a taxa de juros ou o tamanho da dívida pública. Precisamos pensar em como financiar o desenvolvimento sem alimentar a inflação, como administrar o endividamento sem comprometer os investimentos e como transformar nossas riquezas naturais em conhecimento, tecnologia e produção industrial.

O Brasil tem condições de ser muito mais do que um grande exportador de commodities. Pode ser também um produtor de máquinas, equipamentos, medicamentos, tecnologia e produtos industriais competitivos internacionalmente.

A verdadeira soberania econômica começa quando um país não apenas possui riquezas naturais, mas desenvolve capacidade de transformá-las em conhecimento, indústria, empregos e prosperidade para sua população.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação A fidelidade que frutifica
Foto: Divulgação Brasil precisa transformar suas riquezas naturais em desenvolvimento industrial
Foto: Júlio Santos Bruna Ibernon destaca o trabalho em equipe e o acolhimento na emergência do Hospital Santo Antônio
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h16
22°
Parcialmente nublado Máxima: 30° - Mínima: 18°
22°

Sensação

6.37 km/h

Vento

81%

Umidade

Fitness
Agro Niederle
Unimed
Portela FM
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Sicoob
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Fitness
Vento Sul
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
A fidelidade que frutifica
Tenente Portela - RS
Brasil precisa transformar suas riquezas naturais em desenvolvimento industrial
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Fitness
Vento Sul
APPATA
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Portela FM
F&J Santos
Meganet
Últimas notícias
Há 56 minutos A fidelidade que frutifica
Há 1 hora Brasil precisa transformar suas riquezas naturais em desenvolvimento industrial
Há 1 hora Bruna Ibernon destaca o trabalho em equipe e o acolhimento na emergência do Hospital Santo Antônio
Há 2 horas Receita cancelará dívidas de MEIs vencidas até esta sexta-feira
Há 4 horas Senadoras acompanham investigação sobre crianças desaparecidas no Maranhão
Agro Niederle
F&J Santos
Portela FM
Tarzan
APPATA
Sala
Unimed
Fitness
Vento Sul
Ponto Grill
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Pizzaria Alcapone
Mais lidas
1
Há 6 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul Comissária de Polícia Civil Luciana Rolim, da Delegacia de Polícia de Três Passos, abordou a importância do acolhimento, da escuta e das redes de apoio durante encontro com cerca de 200 participantes.
2
Há 6 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais
3
Há 3 dias Claudenir Scherer cumpre agenda em Brasília para reivindicar melhorias para Tenente Portela
4
Há 6 dias Copa do Brasil: Rádio Nacional transmite Vasco x Palmeiras às 17h
5
Há 6 dias Enem 2026: saiba o que levar no dia da prova
APPATA
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Portela FM
Portela FM
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
Vento Sul
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Folha Popular
Pizzaria Alcapone
Meganet
Sala
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Vento Sul
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados