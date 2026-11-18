O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, participou da reunião de lançamento do programa regional de Turismo Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), realizada na sexta-feira, 18, na Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela. O encontro reuniu representantes dos cinco municípios envolvidos e teve como objetivo mobilizar empreendedores e fortalecer o desenvolvimento do turismo nas propriedades rurais.

Durante a reunião, Locatelli destacou que o município vem incentivando o crescimento das agroindústrias, setor que considera estratégico para ampliar as possibilidades de desenvolvimento do turismo rural. Segundo ele, a qualificação dos empreendedores, proposta pelo programa do Senar, poderá contribuir para profissionalizar as atividades e valorizar os produtos locais.

“Vista Gaúcha está fomentando bastante o desenvolvimento de agroindústrias e, por consequência, isso também vai fortalecer a questão do turismo rural”, afirmou o prefeito. Ele acrescentou que a iniciativa representa uma oportunidade para preparar os empreendedores e desenvolver um novo potencial econômico na microrregião.

Mirante terá investimento estimado em R$ 1 milhão

Entre os projetos anunciados pela administração municipal está a construção de um mirante às margens da BR-163, com o objetivo de criar um novo ponto de atração para quem passa pelo município e ampliar as opções de visitação.

De acordo com Locatelli, o projeto arquitetônico já está pronto e foi apresentado anteriormente. A administração pretende publicar o edital de licitação no início de dezembro. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 1 milhão, com recursos provenientes de financiamento e contrapartida própria do município.

A estrutura deverá ter cerca de 15 metros de altura e será instalada em um ponto elevado, com ampla possibilidade de contemplação da paisagem. “Vai ser uma referência fantástica”, destacou o prefeito ao falar sobre o projeto.

Pacote de obras previsto até 2027

Além do mirante, Locatelli mencionou um conjunto de investimentos que, conforme a administração municipal, ultrapassa R$ 4 milhões e deverá ser executado até a metade de 2027.

Entre as obras previstas estão a implantação de um caminhódromo e de uma ciclovia, além de outros projetos que estão em diferentes etapas de elaboração, encaminhamento e licitação.

O prefeito afirmou que parte das iniciativas já está com os projetos definidos, enquanto outras passam pelos ajustes finais de custos e etapas técnicas. Segundo ele, os investimentos integram o planejamento da gestão para ampliar a infraestrutura e criar novas oportunidades de desenvolvimento em Vista Gaúcha.

Ao relacionar os projetos ao fortalecimento do turismo, Locatelli ressaltou a importância de unir investimentos públicos, qualificação dos empreendedores e valorização da produção local para ampliar o potencial do município e da região.

Folha Popular