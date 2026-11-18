A Agência Brasil e a Rádio Nacional , veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , tiveram trabalhos reconhecidos pelo 43º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB-RS).

O prêmio estimula o trabalho dos profissionais de jornalismo na denúncia de violações e na defesa dos direitos humanos na América do Sul.

A série Machismo: como desconstruí-lo , da Rádio Nacional , foi premiada com o segundo lugar na categoria Comunicação Pública. A fotografia Viúva se despede do marido morto na operação policial mais letal do Rio de Janeiro , de Tomaz Silva, recebeu o terceiro lugar, e o fotógrafo Paulo Pinto foi agraciado com uma menção honrosa pela imagem Dia do Trabalhador.

Desconstrução do machismo

Com reportagem de Ana Lúcia Caldas, produção de Luciene Cruz, edição de Daniel Ito e sonoplastia de Egberty Martins, equipe da Rádio Nacional em Brasília, a série buscou mostrar como a educação familiar, a escola e outras iniciativas contribuem para reduzir o machismo, feminicídios e o engajamento de homens no combate à violência contra a mulher.

"Em vez de colocar mais mulheres falando sobre isso, a gente deu voz aos homens. O que que os homens estão fazendo também para ajudar a fazer uma sociedade mais igualitária, a ajudar a criar filhos com uma mentalidade diferente”, destaca Ana Lúcia Caldas.

Ana Lúcia Caldas relatou que a série especial chegou a provocar “algumas reações masculinas negativas ao tema”, o que demonstra que o trabalho está no caminho certo.

"O nosso objetivo é levar para os ouvintes a informação correta e provocar neles reflexões e questionamentos. E fazer também com que eles consigam propor soluções”.

A conquista do segundo lugar, afirmou ela, é um importante reconhecimento profissional e do papel da comunicação pública.

Operação no Rio de Janeiro

A imagem premiada com o terceiro lugar foi feita pelo fotógrafo Tomaz Silva, da equipe da Agência Brasil no Rio de Janeiro. A imagem retrata a dor de Fernanda da Silva Martins, ao abraçar o corpo do companheiro no Complexo da Penha, em outubro de 2025, morto durante uma operação policial, considerada a mais letal do Rio de Janeiro.

A imagem foi republicada em jornais e sites do país e do exterior e também foi vencedora do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos .

O fotógrafo Paulo Pinto, da Agência Brasil em São Paulo, recebeu uma menção honrosa, na categoria Comunicação Pública, pela foto Dia do Trabalhador.

A imagem foi feita no ABC Paulista durante um evento alusivo ao 1º de Maio e que reuniu milhares de trabalhadores em São Bernardo do Campo. Na imagem, o fotógrafo capturou o momento em que agentes públicos prenderam um homem a quem atribuíram ter iniciado uma confusão. Paulo Pinto chegou a ser empurrado pelos policiais para que o registro não fosse feito.

“Infelizmente, essa é uma atitude comum nessas ocasiões, mas que, com experiência, estamos preparados para registrar, mesmo com toda truculência e cerceamento à informação. Esse é nosso dever como fotojornalista: mostrar a realidade sem filtros, mesmo com toda a adversidade presente no local”, destaca, ao acrescentar que “receber um prêmio relacionado aos direitos é sempre gratificante”.

Prêmio

A cerimônia de premiação do 43º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, que este ano teve como tema central o feminicídio, será realizada no dia 10 de dezembro, às 19h, em Porto Alegre (RS).

Ao todo, 70 trabalhos foram premiados no Prêmio Especial “Feminicídio” e nas categorias acadêmico, multimídia, comunicação pública, impresso, áudio (rádio e podcast), fotografia, televisão, online, documentário, grande reportagem (livro) e crônica.

* Com informações da Rádio Nacional