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A Agência Brasil e a Rádio Nacional , veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , tiveram trabalhos reconhecidos pelo 43º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB-RS).
O prêmio estimula o trabalho dos profissionais de jornalismo na denúncia de violações e na defesa dos direitos humanos na América do Sul.
A série Machismo: como desconstruí-lo , da Rádio Nacional , foi premiada com o segundo lugar na categoria Comunicação Pública. A fotografia Viúva se despede do marido morto na operação policial mais letal do Rio de Janeiro , de Tomaz Silva, recebeu o terceiro lugar, e o fotógrafo Paulo Pinto foi agraciado com uma menção honrosa pela imagem Dia do Trabalhador.
Com reportagem de Ana Lúcia Caldas, produção de Luciene Cruz, edição de Daniel Ito e sonoplastia de Egberty Martins, equipe da Rádio Nacional em Brasília, a série buscou mostrar como a educação familiar, a escola e outras iniciativas contribuem para reduzir o machismo, feminicídios e o engajamento de homens no combate à violência contra a mulher.
"Em vez de colocar mais mulheres falando sobre isso, a gente deu voz aos homens. O que que os homens estão fazendo também para ajudar a fazer uma sociedade mais igualitária, a ajudar a criar filhos com uma mentalidade diferente”, destaca Ana Lúcia Caldas.
Ana Lúcia Caldas relatou que a série especial chegou a provocar “algumas reações masculinas negativas ao tema”, o que demonstra que o trabalho está no caminho certo.
"O nosso objetivo é levar para os ouvintes a informação correta e provocar neles reflexões e questionamentos. E fazer também com que eles consigam propor soluções”.
A conquista do segundo lugar, afirmou ela, é um importante reconhecimento profissional e do papel da comunicação pública.
A imagem premiada com o terceiro lugar foi feita pelo fotógrafo Tomaz Silva, da equipe da Agência Brasil no Rio de Janeiro. A imagem retrata a dor de Fernanda da Silva Martins, ao abraçar o corpo do companheiro no Complexo da Penha, em outubro de 2025, morto durante uma operação policial, considerada a mais letal do Rio de Janeiro.
A imagem foi republicada em jornais e sites do país e do exterior e também foi vencedora do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos .
O fotógrafo Paulo Pinto, da Agência Brasil em São Paulo, recebeu uma menção honrosa, na categoria Comunicação Pública, pela foto Dia do Trabalhador.
A imagem foi feita no ABC Paulista durante um evento alusivo ao 1º de Maio e que reuniu milhares de trabalhadores em São Bernardo do Campo. Na imagem, o fotógrafo capturou o momento em que agentes públicos prenderam um homem a quem atribuíram ter iniciado uma confusão. Paulo Pinto chegou a ser empurrado pelos policiais para que o registro não fosse feito.
“Infelizmente, essa é uma atitude comum nessas ocasiões, mas que, com experiência, estamos preparados para registrar, mesmo com toda truculência e cerceamento à informação. Esse é nosso dever como fotojornalista: mostrar a realidade sem filtros, mesmo com toda a adversidade presente no local”, destaca, ao acrescentar que “receber um prêmio relacionado aos direitos é sempre gratificante”.
A cerimônia de premiação do 43º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, que este ano teve como tema central o feminicídio, será realizada no dia 10 de dezembro, às 19h, em Porto Alegre (RS).
Ao todo, 70 trabalhos foram premiados no Prêmio Especial “Feminicídio” e nas categorias acadêmico, multimídia, comunicação pública, impresso, áudio (rádio e podcast), fotografia, televisão, online, documentário, grande reportagem (livro) e crônica.
* Com informações da Rádio Nacional
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