O Senador Paulo Paim (PT-RS), que se despede do Senado no início de 2027, após 40 anos como parlamentar, será homenageado em sessão do Senado. O requerimento para a homenagem ( RQS 794/2026 ), apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), foi aprovado nesta quarta-feira (18) em Plenário.

Eleito deputado federal pela primeira vez em 1986, Paim cumpriu quatro mandatos na Câmara dos Deputados e outros três no Senado Federal. Sua trajetória foi marcada pela defesa de direitos sociais e trabalhistas. Veja mais no especial Paim: 40 anos de Congresso Nacional .

No requerimento, Alessandro Vieira, lembrou que a trajetória de Paulo Paim é a de um menino negro e pobre da periferia que atravessou os principais acontecimentos da história brasileira recente sem abandonar suas origens operárias.

Para o autor do requerimento, poucos parlamentares reúnem, numa só biografia, a origem operária, a liderança sindical, o protagonismo na Constituinte, a causa racial, a defesa dos aposentados e dos direitos humanos.

— Ele merece uma sessão especial do Senado, que foi a Casa que por mais tempo contou com o trabalho de Paim, para que a gente possa aqui, com ele presente, com Casa cheia, reconhecer o trabalho, a importância das bandeiras e a importância da boa política que ele sempre exerceu — defendeu o senador em Plenário.

A data da sessão ainda será marcada.