A promoção Capital que Realiza Sonhos, promovida pelo Sicoob Creditapiranga, segue proporcionando conquistas aos cooperados. Em Tenente Portela, seis participantes já foram contemplados nos três primeiros sorteios, realizados entre agosto e outubro, com televisores, scooters elétricas e kits churrasqueira.

No primeiro sorteio, realizado em agosto, a empresa Seco Auto Peças Ltda. foi contemplada com uma Smart TV Samsung Crystal UHD 4K de 65 polegadas. Na mesma etapa, o cooperado Dilsinei César Raffaelli recebeu um kit churrasqueira.

Já no segundo sorteio, em setembro, os cooperados Ademir Greff e Antoni Ortolan foram contemplados, cada um, com uma scooter elétrica autopropelida HE-15. Ainda nessa etapa, a empresa Tecno Agro Comércio de Cereais Ltda. recebeu um kit churrasqueira.

No terceiro sorteio, realizado em outubro, o cooperado Gilberto Broetto também foi contemplado com um kit churrasqueira, ampliando a lista de premiados do município.

Reconhecimento aos cooperados

Para a gerente da agência do Sicoob Creditapiranga em Tenente Portela, Cristina Schmitz, acompanhar as premiações representa um momento especial de reconhecimento aos cooperados que fazem parte da trajetória da instituição.

“É uma alegria muito grande ver nossos cooperados sendo contemplados e poder compartilhar essas conquistas com eles. Cada premiação representa um momento especial e reforça a importância da participação de todos no crescimento da nossa cooperativa”, destaca Cristina.

A gerente também ressalta a importância do capital social para o fortalecimento da instituição. “O capital social é uma forma de investir em uma instituição da qual o próprio cooperado é dono, contribuindo para o fortalecimento dos negócios e o desenvolvimento da nossa comunidade. Ficamos muito felizes com os resultados da campanha em Tenente Portela”, acrescenta.

Promoção segue até dezembro

A campanha Capital que Realiza Sonhos continua até 31 de dezembro de 2026, oferecendo novas oportunidades de participação. A cada R$ 100 integralizados em capital social, o cooperado recebe um número da sorte. Para integralizações a partir de R$ 1 mil, as chances são dobradas, conforme as condições estabelecidas no regulamento.

A promoção contempla cooperados pessoas físicas e jurídicas e reúne diversos prêmios, entre eles televisores, equipamentos eletrônicos, motocicletas, viagens e outros itens.

Por meio da campanha, o Sicoob Creditapiranga busca incentivar a integralização de capital social, um dos pilares do cooperativismo financeiro. Ao fortalecer seu capital, o cooperado contribui para o crescimento e a solidez da instituição da qual também é dono, ampliando as possibilidades de geração de oportunidades e desenvolvimento das comunidades.

Os interessados em participar podem procurar a equipe da agência do Sicoob em Tenente Portela para conhecer as condições da campanha e consultar o regulamento.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação e Marketing do Sicoob Creditapiranga.