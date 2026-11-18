O Hospital Municipal de Vista Gaúcha recebeu, nesta terça-feira (17), o alvará sanitário de funcionamento emitido pelo Sistema de Informação em Vigilância Sanitária (SIVISA), vinculado à Secretaria Estadual da Saúde, por meio da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde.

O documento autoriza o funcionamento do estabelecimento na modalidade Hospital Geral e tem validade até 17 de novembro de 2027. A emissão representa mais um avanço no processo de habilitação da unidade como Hospital de Pequeno Porte (HPP).

A conquista ocorre após a visita da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, realizada na semana passada, quando a estrutura hospitalar recebeu avaliação positiva. Na ocasião, foram encaminhados os procedimentos necessários para o enquadramento do serviço como HPP, modalidade que possibilitará a disponibilização de internações nos 14 leitos existentes.

O secretário municipal da Saúde, Ivair Gonçalves Vieira (Mano), destacou que a emissão do alvará representa um avanço para a saúde pública do município. Segundo ele, o objetivo é ampliar a qualidade dos serviços prestados à população, com atendimento humanizado e resolutivo.

O prefeito Claudemir José Locatelli também comemorou a conquista e lembrou que o resultado faz parte de uma mobilização iniciada em 1990, quando o município adquiriu o hospital. “É o complemento, a coroação final daquilo que tanto a gente trabalhou para construir uma casa de saúde ao povo vista-gauchense”, afirmou.

Com o alvará sanitário emitido, o município avança nos encaminhamentos para formalizar o contrato com o Governo do Estado. A medida permitirá ampliar os serviços oferecidos pela unidade, incluindo a oferta de internações hospitalares, e fortalecer a assistência à população.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Vista Gaúcha.