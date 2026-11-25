A Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela promoveu, na noite de 19 de novembro, mais uma edição do Dia da Família na Escola. A programação também marcou os 66 anos de história da instituição, reunindo estudantes, familiares, professores, funcionários e demais integrantes da comunidade escolar em uma atividade voltada à integração e à valorização da trajetória educacional.

A abertura contou com a acolhida aos participantes e os pronunciamentos do diretor Max Odair Auler e do vice-diretor Elio Girardi. Na sequência, o público acompanhou apresentações preparadas pelos estudantes, que integraram diferentes linguagens artísticas e propostas pedagógicas desenvolvidas pela escola.

Entre as atividades estiveram a apresentação do Grupo de Dança e a peça teatral “A Mala Mágica das Histórias”, encenada pelos alunos do turno da tarde, do 1º ao 4º ano. Os estudantes do 5º ano também apresentaram trabalhos com a temática família e escola, destacando a relação entre os dois espaços na formação das crianças.

A programação incluiu ainda a entrega das premiações do concurso “Olhar Atento à Minha História de Vida”, vinculado ao projeto geral da instituição, denominado “Olhar Atento”. A iniciativa contemplou as categorias desenho, texto curto, texto, poema e podcast, reconhecendo a criatividade, a expressão e a produção dos participantes.

Além das apresentações e premiações, os visitantes puderam conhecer exposições de trabalhos organizadas nas salas de aula, com produções realizadas pelos estudantes ao longo das atividades escolares. O encontro foi encerrado com um momento de confraternização entre os participantes.

Conforme a equipe escolar, o Dia da Família na Escola constitui uma oportunidade de fortalecer a aproximação entre instituição e famílias, além de dar visibilidade às ações pedagógicas e culturais desenvolvidas pela comunidade escolar. A equipe diretiva agradeceu a presença e o envolvimento das famílias, o empenho dos estudantes, professores e funcionários na organização da programação e a colaboração da comissão avaliadora do concurso.

A comemoração dos 66 anos também representou um momento de reconhecimento da história construída pela instituição e das pessoas que contribuíram para sua trajetória. A programação destacou a importância da participação coletiva no ambiente escolar e do vínculo entre escola, famílias e comunidade.

Folha Popular: Com informações da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela.