A equipe da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tenente Portela e do serviço TEAcolhe está a caminho de Salvador, na Bahia, onde participará do XXVIII Congresso Nacional das Apaes, programado para os dias 29 de novembro a 1º de dezembro. A presença das profissionais representa uma oportunidade de ampliar conhecimentos, acompanhar discussões atuais e conhecer experiências desenvolvidas em diferentes regiões do país.

Com o tema “Deficiência intelectual e autismo: saberes transformadores, práticas em movimento”, o congresso reunirá profissionais, pesquisadores, gestores, lideranças, pessoas com deficiência e familiares para debater caminhos relacionados à inclusão, aos direitos, à autonomia e à qualidade de vida.

A programação contempla diferentes espaços de formação e discussão, entre eles o Congresso Científico, o IX Fórum Nacional de Autogestão e Autodefensoria, o II Fórum Nacional das Famílias das Apaes e o Seminário Nacional de Práticas. As atividades foram organizadas para promover a divulgação de pesquisas, o protagonismo das pessoas com deficiência, a participação das famílias e o compartilhamento de experiências bem-sucedidas da Rede Apae.

O encontro será realizado no Centro de Convenções Salvador e é promovido pela Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), em parceria com a Federação das Apaes do Estado da Bahia e a APAE de Salvador. Considerado o maior evento da Rede Apae e da América Latina voltado à promoção da inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias, o congresso tem expectativa de reunir mais de 4 mil participantes.

A participação da equipe portelense ocorre por iniciativa própria das profissionais, que assumiram integralmente os custos da viagem. As despesas incluem passagens, hospedagem, alimentação, deslocamentos e inscrições, sem utilização de recursos financeiros da instituição.

A decisão de participar está relacionada ao interesse em buscar novos conhecimentos e qualificar o trabalho desenvolvido diariamente com educandos, pacientes, usuários e familiares. A expectativa é que as experiências e informações obtidas durante o congresso possam contribuir para o aprimoramento das práticas de atendimento e acolhimento em Tenente Portela.

A viagem também representa a presença do município em um espaço nacional de diálogo e construção coletiva, reforçando o compromisso com a defesa dos direitos e a promoção de oportunidades para as pessoas com deficiência.

Folha Popular