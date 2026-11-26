A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (26) o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 366/25, que prevê a adesão do Brasil ao tratado celebrado em 2022 com a Guiana para cooperação jurídica em assuntos penais. O texto será enviado ao Senado.

Mais cedo, os parlamentares também aprovaram acordo entre as duas nações na área civil .

O PDL 366/25 trata de procedimentos que os dois países devem seguir em casos como tomada de depoimentos, ações de busca e apreensão, perícias, identificação de pessoas, confisco e bloqueio de produtos de crimes.

Ou seja, o acordo inclui qualquer medida ou ação relativa a processos criminais solicitados por qualquer dos países, mesmo que o alvo da ação seja cidadão de um deles que more ou esteja de passagem pelo outro.

O acordo também define como autoridades do Brasil e da Guiana podem se comunicar para tratar desses casos.

De acordo com mensagem enviada pelo governo federal ao Congresso, o tratado prevê mecanismo moderno de cooperação para agilizar o intercâmbio de informações e a adoção de providências indispensáveis ao enfrentamento da criminalidade transnacional.

O objetivo é tornar mais efetiva a aplicação da lei brasileira e de outros países no que diz respeito à investigação, à instrução de ações penais, ao acesso à justiça e ao cumprimento de decisões judiciais.

O combate à criminalidade organizada internacional inclui delitos como corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, tráfico ilícito de armas de fogo, munição e explosivos, terrorismo e financiamento do terrorismo.

Mudança de redação

A deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, propôs uma emenda para deixar claro que a expressão “gênero”, prevista em um dos artigos, deve ser entendida como “sexo”, nos termos definidos pela Constituição Federal.

Essa mudança foi acatada pelo relator no Plenário, deputado Dr. Francisco (PT-PI).