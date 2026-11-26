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Uma pesquisa do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) indica que 69,85% dos consumidores já se sentiram enganados em compras feitas na Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (27).
A pesquisa Comportamento do Consumidor no comércio em geral e na Black Friday reuniu dados de 585 consumidores do estado de São Paulo. Apesar de 91,45% dos participantes monitorarem as promoções no período, para 54,58% os preços diminuem apenas parcialmente e 39,63% avaliam que, em geral, não há redução de preço.
Entre as pessoas que já se sentiram enganadas na Black Friday, 131 afirmaram que o preço estava disfarçado de desconto, 8 relataram que o produto veio diferente ou com restrições, 13 informaram que não houve a entrega do produto e 31 alegaram que não cumpriram a oferta.
Segundo o levantamento, os três itens que mais influenciam a decisão de compra do consumidor durante a Black Friday são: preço final, percentual de desconto e confiança na loja ou no site.
Ao se depararem com anúncios de “últimas unidades”, “só hoje” ou “estoque limitado”, a maioria dos entrevistados adota uma postura cautelosa: 35,21% escolhem avaliar a proposta com calma para decidir posteriormente, enquanto 30,43% desconsideram completamente esse tipo de apelo.
Por outro lado, 28,38% relatam que a atitude varia de acordo com o produto ofertado, e apenas uma parcela reduzida de 5,98% efetua a compra de forma imediata por receio de perder a oportunidade.
Ainda, 73,33% dos entrevistados já compraram algo em promoção influenciados pelo comportamento ou comentários de outras pessoas. Além disso, 44,44% já parcelaram acreditando ser “sem juros” e só perceberam depois que o valor final era maior.
A maioria (96,24%) demonstra disposição para desembolsar valores maiores por benefícios devidamente comprovados, embora a maior parte realize esse investimento apenas ocasionalmente.
Com base nos resultados da pesquisa, o Procon-SP elaborou uma série de recomendações para quem pretende aproveitar as promoções na Black Friday 2026:
Geralmente, os links problemáticos chegam via mensagem ou email para os compradores que acabam passando dados bancários e de cartão de crédito.
A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) também divulgou orientações aos consumidores que se complementam às dicas do Procon-SP.
Uma recomendação importante do órgão ligado ao Ministério da Justiça é desconfiar de ofertas com preços muito baixos, distantes daqueles praticados no mercado em geral. Descontos de mais de 50% do valor devem ser vistos com desconfiança.
Uma medida recomendável é verificar se a empresa está cadastrada na plataforma consumidor.gov.br .
*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior
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