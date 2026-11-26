A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou o relatório preliminar do Orçamento de 2027 ( PLN 24/26 ) com um corte linear de R$ 2 bilhões. Esse corte é feito para que os 16 relatores setoriais possam atender pedidos de emendas coletivas que não vieram com reservas no projeto original.

Foram apresentadas 8.212 emendas às despesas do Orçamento de 2027, num total de R$ 286,3 bilhões. As áreas mais demandadas são a de Saúde e a de Integração, Desenvolvimento Regional e Minas e Energia.

Do valor total das emendas apresentadas, cerca de R$ 45 bilhões estavam reservados no projeto enviado pelo Executivo para atender emendas individuais e de bancadas estaduais, que são de execução obrigatória.

Mas as bancadas estaduais solicitaram R$ 8 bilhões a mais do que estava reservado, e as comissões não tinham reservas e aprovaram pedidos de R$ 233,4 bilhões.

Pelo relatório preliminar apresentado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), os relatores setoriais poderão destinar R$ 1,1 bilhão do corte linear para essas emendas, e o restante será dividido entre bancadas estaduais e relator-geral. O relatório também fixa que o máximo que poderá ser atendido em emendas de comissões no relatório final é de R$ 12,7 bilhões.

Apesar de a CMO ter aprovado um acréscimo de R$ 17,6 bilhões de receitas no Orçamento na quarta-feira, esse valor não pode ser usado porque o Orçamento tem um limite de despesas de R$ 2,6 trilhões que já têm destinação certa.

Os relatores setoriais também vão poder fazer cancelamentos de despesas, mas o relatório preliminar determina um teto para cada área. O maior teto é de R$ 400 milhões e poderá ser usado na Saúde; Infraestrutura e Minas e Energia; e Cidades.

A situação de cada área após a fase de emendas só será conhecida depois da aprovação dos relatórios setoriais, que começa no dia 1º de dezembro. Isso ocorre porque um corte em um programa pode ser compensado por emendas na mesma área.

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que o corte linear retirou R$ 123 milhões das universidades. Ele pediu ao relator-geral que recomponha mais tarde esses valores. O senador Eduardo Braga se comprometeu com isso.

“Muitos parlamentares estavam preocupados com possíveis cancelamentos que poderão acontecer em programas extremamente importantes para o cumprimento das metas sociais de saúde e de educação do governo. Caso isso ocorra, fica o relator comprometido em restabelecer o valor apresentado pela proposta do PLOA e, havendo possibilidade, até mesmo acrescer.”

O Orçamento de 2027 tem despesas de R$ 3,4 trilhões, mas apenas 8,3% são despesas não obrigatórias. A meta fiscal de 2027 é de um superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

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