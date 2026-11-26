O relatório preliminar do Orçamento de 2027 prevê R$ 272,18 bilhões para a saúde pública e R$ 246,3 bilhões para a educação, além de recursos para manter o programa Bolsa Família. O texto, aprovado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), define as regras para a análise do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) e os parâmetros de receita que vão orientar a distribuição das verbas federais.

O texto é do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator-geral do Orçamento de 2027 ( PLN 24/2026 ). Mantém para a saúde e a educação aumentos de recursos em relação a 2026. Nesta quarta-feira (25), a CMO também aprovou o relatório da receita , do deputado Neto Carletto (Avante-BA). O projeto prevê receitas e despesas de quase R$ 7,5 trilhões.

A aprovação do parecer preliminar encerra a primeira etapa de análise da lei orçamentária de 2027 na comissão. Braga explicou que o texto define as bases para o trabalho dos relatores setoriais, cujos relatórios a CMO começa a analisar na próxima semana. Depois, o relator-geral vai consolidar as propostas e apresentar o relatório final. Braga espera que ele seja votado no Plenário do Congresso Nacional até 17 de dezembro, antes do recesso parlamentar.

— Essa é a pluralidade de um orçamento que eu reputo participativo porque, afinal de contas, é o Congresso Nacional que representa o povo brasileiro discutindo o orçamento da nação — disse Eduardo Braga após a reunião.

Educação e saúde

Os recursos destinados ao Ministério da Educação representam um aumento de R$ 12,9 bilhões (5,5%) em relação a 2026. As despesas obrigatórias da educação crescem R$ 11,9 bilhões (6,5%), e os recursos para o ensino superior federal sobem R$ 2,1 bilhões (4,3%).

O valor reservado à saúde fica R$ 20 milhões acima do piso constitucional, de R$ 272,16 bilhões.

Programas sociais

Braga afirmou que o texto garante verbas para a manutenção do Bolsa Família e a continuidade do atendimento à população. O relatório lembra que o Decreto 13.120 , de setembro, reajustou de 15,17% a 16% os benefícios do programa a partir de outubro de 2026.

— Tenho aqui um compromisso não apenas com os institutos federais de educação, universidades, mas também com programas que são extremamente sensíveis, como Farmácia Popular e outros tantos programas que não podem, sob hipótese nenhuma, sofrer nenhum tipo de corte orçamentário — declarou Braga ao apresentar o relatório à CMO.

Juros

Depois da reunião, o senador disse à imprensa que o Brasil precisa reduzir os juros o mais rápido possível. Segundo ele, os gastos discricionários do governo são menos de 9% do total, e cada ponto a menos na Selic representa uma economia de R$ 60 bilhões para o país.

— Nós precisamos estabelecer bases para que o mercado e a macroeconomia possam se acomodar de forma sustentável, de longo prazo, para que nós tenhamos queda na taxa de juros e [para] abrir espaço para investimentos — afirmou Braga.