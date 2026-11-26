A Polícia Civil cumpriu, na quarta-feira (25), mandados de prisão temporária contra suspeitos de envolvimento no homicídio de um homem de 27 anos, ocorrido em 10 de outubro, no interior de Bom Progresso. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Três Passos, sob coordenação do delegado Marion Volino.

O crime foi registrado na localidade de Vila Nelson Bones. Na ocasião, a vítima, identificada como Cassiano, foi encontrada sem vida no interior de um veículo. Conforme as informações da investigação, o homem apresentava 21 ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Desde a ocorrência, a Polícia Civil desenvolveu diligências para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os possíveis envolvidos. A partir dos elementos reunidos durante a investigação, a autoridade policial representou pela prisão temporária dos suspeitos. Os mandados foram autorizados pelo Poder Judiciário e cumpridos na quarta-feira.

Após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

A investigação continua sob responsabilidade da Polícia Civil, que busca esclarecer completamente a dinâmica do crime e a participação de cada um dos investigados. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre a motivação do homicídio ou o número de pessoas presas.

Folha Popular: Com informações da Polícia Civil – 22ª Região Policial de Três Passos.