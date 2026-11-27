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O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 será aplicado neste domingo (29), em todos os estados e no Distrito Federal, aos universitários de 18 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia que serão avaliados neste ano.
A participação é obrigatória para o estudante concluinte receber o diploma. A ausência sem justificativa no exame torna o participante irregular, impedindo a colação de grau.
Também farão a prova aqueles que iniciaram o curso em 2026, que estejam devidamente matriculados e que tenham até 25% da carga horária mínima do curso integral. A participação deste segundo grupo é opcional.
Todos os habilitados nas condições acima devem estar devidamente inscritos pelas instituições de ensino superior onde estudam.
O Enade é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
O exame nacional tem o objetivo avaliar o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a formação geral e profissional do concluinte.
Os concluintes dos cursos superiores avaliados têm até às 13h deste domingo (29), no horário de Brasília, para preencher o questionário do estudante, de caráter obrigatório. Somente depois de preencher o questionário do estudante será possível consultar o local de prova.
Já os estudantes que ingressaram neste ano nos mesmos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia devem responder ao questionário entre 30 de outubro e 18 de dezembro. Embora estejam dispensados da realização da prova, o preenchimento é obrigatório para assegurar a regularidade no Enade.
O documento reúne informações sobre o perfil dos participantes e suas percepções acerca das condições de formação oferecidas pelas instituições de ensino.
Os inscritos podem conferir onde realizarão o exame no Cartão de Confirmação da Inscrição no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026, por meio do Sistema Enade .
A aplicação seguirá o horário de Brasília, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. A prova terá início às 13h30 e término às 17h30.
Somente após às 17h o participante poderá sair da sala de aplicação levando o caderno de questões e a folha de anotações das respostas.
Serão avaliados os estudantes universitários de 18 cursos de graduação. Confira a relação dos bacharelados:
1. engenharia civil;
2. engenharia de produção;
3. arquitetura e urbanismo;
4. engenharia mecânica;
5. engenharia elétrica;
6. sistemas de informação;
7. ciência da computação;
8. ciências biológicas (biologia);
9. engenharia de computação;
10. engenharia química;
11. engenharia de controle e automação;
12. engenharia ambiental;
13. química;
14. engenharia de alimentos.
Já os cursos superiores de tecnologia da lista são:
1. análise e desenvolvimento de sistemas;
2. gestão da tecnologia da informação;
3. gestão ambiental;
4. redes de computadores.
Os participantes devem organizar, com antecedência, os itens necessários e evitar imprevistos no domingo, antes da entrada na sala de provas. São eles:
Confira no edital os documentos aceitos.
Sensação
Vento
Umidade