O estudante de direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) João Paulo Pimenta Armando destacou nesta sexta-feira (27) a importância dos programas educacionais do governo federal para o acesso ao ensino superior .

Durante encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com alunos da UFF e movimentos jovens, o estudante ressaltou que sua geração é filha da Lei de Cotas .

“Somos os filhos do Prouni, do Fies, e a gente não vai em nenhum momento abrir mão dos nossos direitos. A gente está aqui com o senhor para não permitir que ninguém te tire dessa cadeira. Ninguém, nem o mercado, nem os reacionários, nem força internacional.”

Ele acrescentou que ficou muito feliz de fazer parte da virada histórica que elegeu Lula no segundo turno das eleições.

Os estudantes de direito da UFF promoveram o primeiro ato em apoio a Lula e à democracia na noite de segunda-feira (5), um dia após o primeiro turno. A partir de então, as ações de estudantes, trabalhadores, artistas em apoio a Lula tomaram conta do país.



Thaíse Maciel, que também estuda direito na UFF, destacou a vitória de Lula não só como histórica, mas também como marcante para a juventude niteroiense, porque a eleição deixou de ser uma disputa de projeto e virou uma disputa pelo futuro do país.

“E a juventude via, no senhor presidente, o futuro que a gente almeja para o nosso país. O resultado da eleição diz muito sobre a pluralidade que o Brasil tem. Nos unimos, deixamos de lado nossas diferenças, para a gente ter o futuro que a gente quer.”

Público

Na plateia do Caminho Niemeyer, onde ocorreu o encontro, a estudante do sétimo ano do ensino fundamental Paola de Santos Souza, de 16 anos, e sua amiga Júlia Ferreira da Cruz de Paula, de 18 anos, do terceiro ano do ensino médio, ambas de escola pública, exibiam suas medalhas esportivas.



Elas fazem parte do programa Bolsa Atleta do governo federal e participam de atividades esportivas no Parque Esportivo e Social do Caramujo, que fica em uma comunidade de Niterói.

As amigas dizem ser gratas pelo benefício social e participaram das passeatas em favor do presidente no segundo turno.