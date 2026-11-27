A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (1º), seminário sobre as ações desenvolvidas pelo colegiado em 2026.

Com o tema “Caminhos que sustentam: balanço de atuação da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais em 2026”, o evento vai apresentar ações, iniciativas, diligências, debates e resultados alcançados pela comissão ao longo do ano.

A deputada Juliana Cardoso (PT-SP), que solicitou a realização do seminário, ressaltou que o evento pretende contribuir para o aprimoramento da atuação parlamentar, o fortalecimento da participação social e a qualificação das políticas públicas voltadas aos povos originários e tradicionais.

Segundo Juliana Cardoso, o seminário também tratará da defesa dos direitos dos povos originários e tradicionais em diferentes regiões do país. "O evento é extremante importante para demonstrar as ações na defesa dos direitos dos povos originários e tradicionais além da Amazônia", explicou.

Lideranças indígenas

Entre os convidados estão representantes de ministérios e órgãos ambientais do governo federal e lideranças indígenas. O seminário será realizado às 17 horas, no Salão Nobre.

Confira a lista completa de convidados