A Rádio Câmara e o Plenarinho, programa infanto-juvenil da Câmara dos Deputados, promoveram nesta semana a cerimônia de premiação dos jovens vencedores da quarta edição do concurso Eu e a Lei.

O concurso foi criado em 2023, com o objetivo de educar as crianças para o debate político e a democracia e ajudá-las a entender o impacto, no dia a dia, das leis aprovadas no Parlamento.

Em 2026, o programa foi ampliado e passou a integrar as comemorações dos duzentos anos da Câmara dos Deputados, com o apoio do arquivo histórico, da consultoria legislativa, do LAbHacker e da Escola da Câmara. Nesta edição, o concurso teve duas etapas: uma voltada para os professores, que criaram videoaulas sobre o patrimônio histórico e o processo legislativo; e a segunda, que premiou estudantes entre 10 e 17 anos.

Neste ano, foram inscritas 238 obras – o maior número de todas as edições. Participaram jovens e professores de todo o país. A categoria infantojuvenil teve vencedores de Cantanhede, no Maranhão; da cidade de São Paulo; e de Igarapé-Açu, no Pará.

Durante a cerimônia de premiação, os estudantes e seus orientadores destacaram a importância do concurso para incentivar os jovens a pesquisar e parabenizaram a Câmara por levar a educação além das salas de aula, como destacou a professora Fernanda Valeska Mendes da Silva, do Centro de Ensino Exitus, que orientou as alunas vencedoras na categoria ensino médio.

Valeska destacou que usa os materiais do portal da Câmara e do Plenarinho em suas aulas e afirmou que a experiência do concurso ajuda a formar a educação dos jovens.

"O concurso oportuniza para nossos estudantes vivências maravilhosas, vivências marcantes, e isso é muito bom. Se é bom para nós, professores, imagina para esses adolescentes, como marca a vida de cada um", disse.

A aluna Maria Franciele dos Santos da Conceição, vencedora da categoria do sexto e sétimo ano do ensino fundamental, destacou que ações como o concurso ajudam os alunos a sonhar com um futuro melhor.

"Minha escola atende alunos de baixa renda e é um espaço onde aprendemos que nossa condição social não limita nossos sonhos e nem define onde podemos chegar."

Quem quiser conhecer todos os premiados, pode buscar as informações na página do concurso no Portal da Câmara . Além de todo o histórico do concurso e os editais, há informações para quem pretende participar no ano que vem.