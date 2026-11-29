Derrubadas já está em clima de Natal. Mesmo antes do início de dezembro, a decoração natalina começou a transformar a paisagem do município, com iluminação e ornamentação na praça e na sede da Prefeitura Municipal.

Os espaços receberam luzes, cores e elementos decorativos que remetem ao período natalino, criando um ambiente especial para moradores e visitantes. A iniciativa busca valorizar os espaços públicos e proporcionar à comunidade um cenário de confraternização e celebração.

Com a decoração, a Administração Municipal antecipa o clima das festividades e convida a população a vivenciar o espírito natalino, período marcado pela união, esperança e solidariedade.

A ornamentação também contribui para deixar os espaços de convivência mais acolhedores, destacando a chegada de uma das épocas mais tradicionais do calendário.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Derrubadas.