A música e a integração regional marcaram a noite de sexta-feira, 27 de novembro, em Vista Gaúcha, com a realização do 2º Encontro Regional de Bandas Marciais. Promovido pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, o evento reuniu sete bandas e aproximadamente 250 músicos.

Apesar da forte chuva que atingiu o município durante a tarde e a noite, a comunidade compareceu em grande número e lotou as arquibancadas da quadra de grama sintética da Escola Municipal Professor Nelso Piccinini para acompanhar as apresentações.

Participaram do encontro a Banda Marcial Municipal de Vista Gaúcha, Banda Cristal, de Cristal do Sul, Banda Marcial Infantil Cardeal Roncalli, Banda Afonso Pena, ambas de Frederico Westphalen, Banda Marcial de Jaboticaba, Banda Municipal de Tenente Portela e Banda Marcial Municipal de Derrubadas.

As apresentações demonstraram o trabalho de preparação, a disciplina e o talento dos integrantes. Nos intervalos, alunos das escolas de Vista Gaúcha também participaram da programação, com apresentações que valorizaram o envolvimento dos estudantes nas atividades culturais.

Sob a regência e coordenação do professor Márcio Pereira, o encontro também proporcionou apresentações conjuntas entre os grupos. Um dos momentos de destaque ocorreu no encerramento, quando seis bandas se reuniram para interpretar uma única música. A apresentação conjunta foi acompanhada por aplausos do público e simbolizou a integração entre os participantes.

O secretário municipal de Educação e Cultura, professor Celso Dal Cero, destacou a importância da iniciativa para a valorização cultural e a integração regional. Ele também agradeceu à comunidade pela participação expressiva, mesmo diante das condições climáticas.

A Rádio Verdade FM 87.7 realizou a cobertura do evento, transmitindo as apresentações pelo rádio e por sua página no Facebook, permitindo que pessoas que não puderam comparecer também acompanhassem a programação.

O 2º Encontro Regional de Bandas Marciais reforçou a importância da música como instrumento de formação cultural, integração entre municípios e participação comunitária.

Folha Popular: Com informações da Administração Municipal de Vista Gaúcha.