Estudantes universitários concluintes e ingressantes de 18 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia fazem, neste domingo (29), o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026, aplicado em todos os estados e no Distrito Federal.

A avaliação teórica é obrigatória para o estudante concluinte dessas formações receber o diploma. A ausência sem justificativa no exame torna o participante irregular, impedindo a colação de grau.

Para os ingressantes, a participação é opcional.

Todos os universitários habilitados nas condições acima devem estar devidamente inscritos pelas instituições de ensino superior onde estudam.

Horários

Os portões de acesso aos locais de aplicação foram abertos ao meio-dia e serão fechados às 13h, no horário de Brasília.

A aplicação da prova terá início às 13h30 e término às 17h30. O tempo mínimo de permanência na sala de prova é de duas horas.

O estudante só poderá sair levando o Caderno de Prova e o espaço próprio para anotação das questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término oficial da prova.

Questionário do Estudante

Termina às 13h o prazo para que os concluintes dos cursos superiores avaliados preencham o Questionário do Estudante, de caráter obrigatório. Somente depois de preencher o documento, será possível consultar o local de prova no Sistema Enade , com login do portal de serviços digitais do governo federal Gov.br.

O documento reúne informações sobre o perfil dos participantes e suas percepções acerca das condições de formação oferecidas pelas instituições de educação superior.

Já os estudantes que ingressaram neste ano nos mesmos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia devem responder ao questionário até 18 de dezembro. Embora estejam dispensados da realização da prova, o preenchimento é obrigatório para assegurar a regularidade no Enade.

Áreas avaliadas

De acordo com edital do Enade 2026 , serão avaliados os estudantes universitários de 18 cursos de graduação. Confira a relação:

engenharia civil; engenharia de produção; arquitetura e urbanismo; engenharia mecânica; engenharia elétrica; sistemas de informação; ciência da computação; ciências biológicas (biologia); engenharia de computação; engenharia química; engenharia de controle e automação; engenharia ambiental; química; engenharia de alimentos.

Já os cursos superiores de tecnologia da lista são:

análise e desenvolvimento de sistemas; gestão da tecnologia da informação; gestão ambiental; redes de computadores.

Itens permitidos

Os participantes devem organizar, com antecedência, os itens necessários para realizar o Enade Bacharelado e Superiores de Tecnologia 2026 e evitar imprevistos antes da entrada na sala de provas.

documento oficial de identificação original com foto e válido. Também é possível apresentar a versão digital diretamente nos aplicativos oficiais. Não são aceitos prints de tela;

caneta esferográfica de tinta preta: fabricada em material transparente;

Cartão de confirmação da Inscrição: não é obrigatório, mas é recomendado;

água e lanche leve: em embalagens permitidas, para se manter hidratado e alimentado durante a prova.

Confira os documentos aceitos no edital .

Enade

Desde 2025, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) passou a ser realizado em três modalidades, organizadas em três modalidades de acordo com as características dos cursos avaliados.

Enade bacharelados e cursos superiores de tecnologia: avaliação teórica destinada aos estudantes concluintes dessas formações;

Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed): avaliação destinada aos estudantes concluintes dos cursos de medicina;

Enade das Licenciaturas: composto por duas etapas: avaliação teórica e avaliação prática. A avaliação teórica é realizada por meio da Prova Nacional Docente (PND), enquanto a avaliação prática verifica a formação para a docência, conforme cada área da licenciatura.

O Enade é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

O exame nacional tem o objetivo avaliar o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a formação geral e profissional do concluinte.

O Enade também contribui para a avaliação da qualidade do ensino superior no país.