O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, neste domingo (29), que o quarto mandato presidencial será o “mandato de sua vida” com o objetivo de garantir crescimento econômico contínuo do país, sem retrocessos.

“Eu estou predestinado a fazer esse país crescer [...]. O Brasil tem 16,7% de investimento do PIB [Produto Interno Bruto] no desenvolvimento. É muito pouco. Nós já tivemos 21%, em 2010. E nós precisamos chegar até acima de 20% do PIB de investimento, para que a gente tenha uma indústria digital crescente, uma indústria criativa, uma economia verde e sobretudo uma indústria competitiva.”

O presidente Lula acrescentou que pretende transformar o país em exportador de inteligência, além de commodities. “Não haverá condições da gente virar competitivo, se a gente não fizer a economia brasileira crescer.”

As declarações foram dadas após o presidente participar da corrida e caminhada de 3 quilômetros (km) promovida pelo Ministério da Educação na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e de outras autoridades. O trajeto foi percorrido em cerca de 35 minutos.

No pódio, Lula recebeu uma medalha e ganhou um troféu com a inscrição “tetra”, em referência à vitória para o quarto mandato na Presidência da República.

Compromisso com a educação

Em discurso, Lula reforçou o compromisso com a educação pública no Brasil.

“Quem ganhou a eleição foi o povo brasileiro, que foi para a rua dizer que não quer retrocesso. Sei o quanto a educação se mobilizou. Sem educação nenhum país vai a lugar algum do mundo. E este ano a gente vai continuar investindo na educação”, garantiu.

Pé-de-Meia Universitário

No fim do evento, Lula reafirmou o compromisso de universalizar o programa Pé-de-Meia Universitário destinado a estudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (Cadastro Único) que cursam graduação em universidades federais.

“Tenho o compromisso de universalizar o Pé-de-Meia Universitário para que a gente não permita que nenhum jovem, nenhuma menina ou menino desista de estudar por falta de dinheiro para ajudar no orçamento.”

Corrida e Caminhada do MEC

O evento foi organizado pelo Ministério da Educação (MEC) em comemoração aos 96 anos de criação da pasta e contou com três modalidades: caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km.

Um dos participantes foi André Luis Nunes de Souza Bastos, professor de Letras (Português), na rede privada há dois anos. Ele participou da prova dos 10 km e decidiu correr tanto por hábito como para apoiar a causa da educação e o MEC.

"A educação é a base de tudo. Toda profissão envolve a educação. Tudo começa pelo básico. E todos devem crescer aprendendo, estudando."