Comissão aprova atendimento especializado para gestantes dependentes químicas em situação de rua

O texto aprovado insere as medidas na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) .

"A gravidez acentua a fragilidade dessas mulheres, pois certamente não contam com a possibilidade de, por si próprias, proverem um lar estruturado que a chegada de uma criança demanda".

Por recomendação da relatora, deputada Missionária Michele Collins (PP-PE), o texto aprovado foi substitutivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ao PL 3553/20 , do deputado Marreca Filho (PRD-MA). A relatora ainda fez uma alteração para estender o benefício aos recém-nascidos e às lactantes.

Os serviços serão prestados de forma articulada entre a União, estados, municípios e Distrito Federal, com participação da sociedade civil. A proposta prevê ainda a oferta de abrigo para garantia dos direitos fundamentais das gestantes e dos nascituros.

