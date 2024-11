Comissão discute impactos econômicos do contrabando de cigarros eletrônicos no Brasil

"A comercialização ilegal deste produto ocorre sem tributação e sem a geração de emprego e renda", ressalta o deputado. "De acordo com um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o mercado potencial dos cigarros eletrônicos atingiria R$ 7,5 bilhões anuais."

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados discute na quarta-feira (13) os impactos econômicos da comercialização ilegal de cigarros eletrônicos no Brasil. O debate foi pedido pelo deputado Heitor Schuch (PSB-RS) e vai ser realizado às 10 horas no plenário 9.

