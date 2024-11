Congresso é iluminado de azul como parte de campanhas de prevenção de doenças

O Congresso Nacional recebe iluminação na cor azul, no período de 12 a 16 de novembro, como parte de ações de prevenção ao câncer de próstata, à pneumonia e ao diabetes. Haverá, ainda, projeção de frases e imagens mais especificamente para conscientização sobre o diabetes no dia 13 de novembro, das 19h30 às 23h30.

A iluminação especial atende a pedidos dos senadores Nelsinho Trad (PSD-MS), Jorge Kajuru (PSD-GO) e Dr. Hiran (PP-RR).

Câncer de Próstata

Essa campanha teve origem na Austrália, em 2003, e foi inspirada no movimento Outubro Rosa, que já alertava o público feminino sobre a prevenção do câncer de mama. A cor azul foi escolhida para sensibilizar o público masculino sobre a saúde da próstata.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de próstata é o segundo tumor mais incidente entre os homens, excetuando-se o de pele. Dados do Ministério da Saúde informam que 17.093 óbitos devido à doença foram registrados em 2023, ou seja, 47 por dia. Para 2024, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 71.730 novos casos da doença, o que equivale a 196 por dia.

Exames anuais podem evitar que a doença seja detectada em estágios avançados. E, quando identificado e tratado precocemente, as chances de cura chegam a 90%.

A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) recomenda que homens a partir de 50 anos, ainda que não apresentem sintomas, procurem um profissional especializado para avaliação individualizada, tendo como objetivos o esclarecimento e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Além disso, a SBU indica que os homens que fazem parte do grupo de risco (raça negra ou com parentes de primeiro grau com câncer de próstata ou obesos) devem receber orientações médicas a partir dos 45 anos.

Dia Mundial da Pneumonia e Dia Mundial do Diabetes

O mês de novembro também é o mês de reflexão e reconhecimento de outras questões de saúde, já que a cor azul faz referência ao Dia Mundial da Pneumonia (12 de novembro), e ao Dia Mundial do Diabetes (14 de novembro).

O Dia Mundial do Diabetes é uma data criada para aumentar a conscientização sobre a doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O objetivo da data é educar, prevenir e promover o diagnóstico precoce do diabetes, uma condição crônica que se não for tratada de forma adequada pode levar a complicações graves.

O Dia Mundial da Pneumonia foi criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para ressaltar a importância da prevenção da doença, que continua sendo a principal causa de morte em crianças de até 5 anos de idade. A pneumonia é uma infecção nos pulmões provocada por bactérias, vírus ou fungos, sendo que o Streptococcus Pneumoniae é o agente causador em 60% dos casos. O diagnóstico e tratamento precoces da doença, no entanto, impedem eventuais agravamentos de seu quadro clínico.