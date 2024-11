Nova lei inclui festival das cerejeiras de cidade paulista no calendário turístico nacional

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na terça-feira (12) a lei que inclui o evento Cerejeiras Festival no calendário turístico oficial brasileiro. O evento, realizado há mais de 30 anos no município de Garça (SP), ocorre anualmente na segunda quinzena do mês de junho para promover a cultura japonesa.

A Lei 15.019/24 não teve vetos e entra em vigor em 2025. Ela se originou do Projeto de Lei (PL) 7944/17, apresentado pelo então deputado Herculano Passos (SP). A proposta foi aprovada na Câmara em 2018.

“A festa tem como objetivo principal resgatar a cultura e a tradição japonesas e, ao mesmo tempo, promover a confraternização entre os povos, mostrando traços de uma cultura rica e milenar”, explicou o autor da proposta.

Segundo explica Herculano Passos na justificativa do projeto, o evento ocorre no chamado Bosque das Cerejeiras, que conta com aproximadamente mil pés dessa árvore símbolo do Japão.