Novembro: mês das Primeiras Eucaristias

Já são três mil anos que os judeus celebram a libertação do Povo de Deus da escravidão do Egito. Até hoje mantém a memória através de uma Ceia. Jesus também celebrava anualmente esta Ceia.

Era a passagem da escravidão para a libertação. A palavra Páscoa significa passagem.

A Ceia que Jesus celebrou durava toda a noite, começava no pôr do sol e terminava no amanhecer do outro dia. Conhecemos bem a Última Ceia que Jesus celebrou. Ela começava com muitas orações de salmos, seguida com a narrativa do êxodo e de um rito quando se comia o pão ázimo e se tomava vinho de um único copo. Depois acontecia

um jantar com um cordeiro assado e outras comidas. Após continuavam as recitações dos salmos intercalando com tomar vinho em três momentos distintos. A celebração se concluía com os primeiros raios solares do novo dia.

Jesus deu um significado diferente a esta celebração. Sabendo que seria morto, na hora de repartir o pão disse "isto é o meu corpo que será dado por vós". No momento e que se bebia do terceiro cálice de vinho disse "este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, para o perdão dos pecados". Concluiu com a ordem "façam isto em minha memória'.

No dia seguinte Jesus é morto na cruz. Sua morte foi o último e definitivo sacrifício aceito por Deus. Pela cruz Jesus nos reconciliou com o Pai. Coube à Igreja, formada pelos discípulos de Jesus, seguir a sua ordem, celebrando a memória da sua morte redentora atualizada em cada ceia. Esta celebração é o que atualmente chamamos Missa ou Eucaristia.

A Salvação de Deus não é algo automático, ela precisa ser aceita pela fé e tornada concreta pela caridade. Na Missa se atualiza a salvação de Deus. É possível receber o Corpo de Jesus presente no Pão Consagrado para viver como seu discípulo, irmão e filho de Deus.

Novembro é o mês das Primeiras Eucaristias de dezenas de crianças de nossa Paróquia. Um momento único que inicia a possibilidade de participar de modo pleno da mais importante celebração da Igreja, que é a Missa. Esta união mística com Cristo fortalece a vida espiritual para ter forças de vencer, cada dia, as tentações que se apresentam.