O RECRUTA QI ZERO

O Exército brasileiro deve ser estudado a fundo. Não é possível que o país inteiro sustente milhares de militares, que ao invés de defenderem a nação, a Constituição e a própria soberania popular, passem a maioria do tempo, de suas vidas, comendo, bebendo e usufruindo dos tributos dos cidadãos da nação para programar golpes contra a democracia e as instituições nacionais.

O significado principal de um Exército é a proteção da nação contra ameaças externas. Isso inclui a defesa contra invasões, ataques e qualquer forma de agressão que possa comprometer a segurança territorial.

Um Exército forte é um símbolo de soberania e independência. A capacidade de se defender de maneira autônoma reforça a posição de uma nação no cenário internacional.

As forças armadas devem servir como um elemento unificador dentro da nação, promovendo um senso de identidade nacional e patriotismo. Os objetivos são garantir a segurança das fronteiras e proteger a integridade territorial contra ameaças externas; salvaguardar a vida, a liberdade e os bens dos cidadãos contra agressões externas; investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar capacidades militares e tecnológicas, o que frequentemente resulta em inovações que podem beneficiar a sociedade civil; prover ajuda em emergências nacionais, como desastres naturais, auxiliando em resgates, reconstrução e distribuição de ajuda humanitária.

A utilidade das forças armadas passa pela dissuasão de agressores que, externa ou internamente, ataquem a nação, sendo que em situações de crise interna as forças armadas devem ajudar a restaurar a ordem e fornecer suporte às autoridades civis constituídas, além de contribuir para projetos de infraestrutura, saúde e educação, especialmente em áreas remotas ou subdesenvolvidas.

A notícia de que a Polícia Federal prendeu 12 militares do Exército Brasileiro por envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro é algo que deve ser seriamente estudado para ser completamente corrigido. Os brasileiros não podem mais alimentar um grupo de lunáticos, perigosos, que em vez de estarem trabalhando em favor da nação estão usando o orçamento público com a única vontade de tomar o poder, como fizeram em 1964.

As gravações e as matérias jornalísticas não mostram somente a mente torpe e psicótica desses militares, demonstra, ainda, que o Exército é uma instituição desqualificada que não possui o requisito principal para generais, comandantes e articuladores de táticas e estratégias de guerra. Nossos militares estão defasados e, infelizmente, senis.

As trapalhadas dos golpistas demonstram que o Exército nacional está sofrendo de indigência intelectual, está faltando inteligência para que nossos militares possam, se necessário, defender o país em uma eventual guerra ou conflito.