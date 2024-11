Audiência discute importância de iniciar rapidamente busca por desaparecido que tenha alguma deficiência

"Muitos desses desaparecidos requerem atenção especial, pois suas condições são vulneráveis e necessitam de cuidados." Agrobom ressalta que, por isso, é importante que as autoridades iniciem as buscas o mais rapidamente possível.

"O índice de pessoas desaparecidas no Brasil é muito preocupante. Infelizmente, nem todos são encontrados", lamenta o parlamentar.

O debate atende a pedido do deputado Daniel Agrobom (PL-GO) e será realizado a partir das 16 horas, no plenário 13.

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (26) sobre a importância da celeridade na busca de pessoas desaparecidas que requerem cuidados especiais, como transtorno do espectro autista e outras deficiências.

